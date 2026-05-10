Este domingo 10 de mayo de 2026 llega con un cielo que invita a ordenar prioridades. El ambiente favorece conversaciones sinceras, pero también pide medir el ritmo: hay energía para avanzar, aunque no conviene hacerlo todo a la vez.

En conjunto, se activan la motivación y la capacidad de decisión. Las predicciones de hoy se centran en tres frentes: cómo cuidar la salud, qué mueve el amor y cómo encauzar el trabajo sin perder la calma.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu impulso se enciende, pero el descanso también cuenta. Si lo encauzas bien, hoy puede ser un punto de giro.

Color: Rojo vivo

Amor: Conversaciones con buen tono

Salud: Estira cuello y espalda para soltar tensión

Dinero: Oportunidad puntual por reorganización

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El día favorece la estabilidad, especialmente en lo afectivo. Tus gestos cotidianos pueden decir más que las grandes promesas.

Color: Verde bosque

Amor: Progreso lento pero real

Salud: Revisa la hidratación y el sueño

Dinero: Buen ojo para gastos pequeños

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente va más rápido que el reloj, y eso se nota. Canaliza tu curiosidad hacia un plan concreto.

Color: Amarillo mostaza

Amor: Mensajes que aclaran malentendidos

Salud: Evita el exceso de pantallas

Dinero: Negocia con calma antes de cerrar

Número de la suerte: 11

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Te toca cuidar el “hogar” emocional: lo tuyo y lo de los demás. Si pones límites suaves, el día fluye.

Color: Azul suave

Amor: Sensibilidad que abre puertas

Salud: Atención a digestión y horarios

Dinero: Manejo prudente de ahorros

Número de la suerte: 18

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy brilla tu capacidad de liderazgo, incluso en tareas sencillas. Aprovéchalo para dejar las cosas mejor que como las encontraste.

Color: Dorado

Amor: Romance con chispa y complicidad

Salud: Buena energía si haces una pausa activa

Dinero: Ingreso asociado a visibilidad

Número de la suerte: 5

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización te da tranquilidad. Si revisas detalles sin obsesionarte, tendrás una jornada productiva.

Color: Blanco roto

Amor: Actos pequeños que fortalecen vínculos

Salud: Controla el estrés con respiración lenta

Dinero: Revisión de recibos y presupuestos

Número de la suerte: 22

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Busca el equilibrio en cada decisión, especialmente la que implique a otra persona. Tu diplomacia funciona si eres coherente.

Color: Rosa palo

Amor: Afinidad que se nota en la conversación

Salud: Camina y mejora la postura

Dinero: Evita comparaciones impulsivas

Número de la suerte: 9

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Hoy te conviene ir al fondo de lo importante. Si expresas lo que sientes sin dureza, habrá avances reales.

Color: Negro carbón

Amor: Profundidad que consolida

Salud: Cuida el descanso y evita tensarte

Dinero: Decide con estrategia, no con urgencia

Número de la suerte: 16

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El día pide movimiento y claridad. Si te marcas un objetivo, tu energía contagia a quienes te rodean.

Color: Azul cielo

Amor: Plan compartido que ilusiona

Salud: Regula el ritmo de actividad

Dinero: Buen momento para proponer ideas

Número de la suerte: 24

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu constancia te suma puntos, también en lo afectivo. Lo que hagas hoy con criterio tendrá continuidad.

Color: Marrón cuero

Amor: Seriedad con gestos que reconfortan

Salud: Revisa alimentación y horarios de comidas

Dinero: Ordena cuentas y evita deudas nuevas

Número de la suerte: 2

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad te abre caminos en el trabajo. En el amor, sorprende con una propuesta distinta pero sincera.

Color: Turquesa

Amor: Originalidad que mejora el clima

Salud: Prioriza estiramientos y movilidad

Dinero: Ajusta una inversión o suscripción

Número de la suerte: 14

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Hoy sintonizas con lo emocional, pero conviene sostener la realidad con pequeños pasos. Tu intuición guía.

Color: Lila

Amor: Empatía que acerca posturas

Salud: Atención a excesos dulces y descanso

Dinero: Evita gastar por impulso; compara

Número de la suerte: 10

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Consejo astral para hoy

Domingo 10 de mayo: el mejor “plan” es el que respeta tu energía. Prioriza una acción clave relacionada con trabajo, una atención concreta para la salud y un gesto honesto en el amor. Así, el resto del día se acomoda solo.