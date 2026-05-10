Este domingo 10 de mayo de 2026 llega con un cielo que invita a ordenar prioridades. El ambiente favorece conversaciones sinceras, pero también pide medir el ritmo: hay energía para avanzar, aunque no conviene hacerlo todo a la vez.
En conjunto, se activan la motivación y la capacidad de decisión. Las predicciones de hoy se centran en tres frentes: cómo cuidar la salud, qué mueve el amor y cómo encauzar el trabajo sin perder la calma.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu impulso se enciende, pero el descanso también cuenta. Si lo encauzas bien, hoy puede ser un punto de giro.
- Color: Rojo vivo
- Amor: Conversaciones con buen tono
- Salud: Estira cuello y espalda para soltar tensión
- Dinero: Oportunidad puntual por reorganización
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El día favorece la estabilidad, especialmente en lo afectivo. Tus gestos cotidianos pueden decir más que las grandes promesas.
- Color: Verde bosque
- Amor: Progreso lento pero real
- Salud: Revisa la hidratación y el sueño
- Dinero: Buen ojo para gastos pequeños
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va más rápido que el reloj, y eso se nota. Canaliza tu curiosidad hacia un plan concreto.
- Color: Amarillo mostaza
- Amor: Mensajes que aclaran malentendidos
- Salud: Evita el exceso de pantallas
- Dinero: Negocia con calma antes de cerrar
- Número de la suerte: 11
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Te toca cuidar el “hogar” emocional: lo tuyo y lo de los demás. Si pones límites suaves, el día fluye.
- Color: Azul suave
- Amor: Sensibilidad que abre puertas
- Salud: Atención a digestión y horarios
- Dinero: Manejo prudente de ahorros
- Número de la suerte: 18
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Hoy brilla tu capacidad de liderazgo, incluso en tareas sencillas. Aprovéchalo para dejar las cosas mejor que como las encontraste.
- Color: Dorado
- Amor: Romance con chispa y complicidad
- Salud: Buena energía si haces una pausa activa
- Dinero: Ingreso asociado a visibilidad
- Número de la suerte: 5
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La organización te da tranquilidad. Si revisas detalles sin obsesionarte, tendrás una jornada productiva.
- Color: Blanco roto
- Amor: Actos pequeños que fortalecen vínculos
- Salud: Controla el estrés con respiración lenta
- Dinero: Revisión de recibos y presupuestos
- Número de la suerte: 22
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Busca el equilibrio en cada decisión, especialmente la que implique a otra persona. Tu diplomacia funciona si eres coherente.
- Color: Rosa palo
- Amor: Afinidad que se nota en la conversación
- Salud: Camina y mejora la postura
- Dinero: Evita comparaciones impulsivas
- Número de la suerte: 9
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Hoy te conviene ir al fondo de lo importante. Si expresas lo que sientes sin dureza, habrá avances reales.
- Color: Negro carbón
- Amor: Profundidad que consolida
- Salud: Cuida el descanso y evita tensarte
- Dinero: Decide con estrategia, no con urgencia
- Número de la suerte: 16
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El día pide movimiento y claridad. Si te marcas un objetivo, tu energía contagia a quienes te rodean.
- Color: Azul cielo
- Amor: Plan compartido que ilusiona
- Salud: Regula el ritmo de actividad
- Dinero: Buen momento para proponer ideas
- Número de la suerte: 24
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tu constancia te suma puntos, también en lo afectivo. Lo que hagas hoy con criterio tendrá continuidad.
- Color: Marrón cuero
- Amor: Seriedad con gestos que reconfortan
- Salud: Revisa alimentación y horarios de comidas
- Dinero: Ordena cuentas y evita deudas nuevas
- Número de la suerte: 2
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La creatividad te abre caminos en el trabajo. En el amor, sorprende con una propuesta distinta pero sincera.
- Color: Turquesa
- Amor: Originalidad que mejora el clima
- Salud: Prioriza estiramientos y movilidad
- Dinero: Ajusta una inversión o suscripción
- Número de la suerte: 14
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Hoy sintonizas con lo emocional, pero conviene sostener la realidad con pequeños pasos. Tu intuición guía.
- Color: Lila
- Amor: Empatía que acerca posturas
- Salud: Atención a excesos dulces y descanso
- Dinero: Evita gastar por impulso; compara
- Número de la suerte: 10
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Consejo astral para hoy
Domingo 10 de mayo: el mejor “plan” es el que respeta tu energía. Prioriza una acción clave relacionada con trabajo, una atención concreta para la salud y un gesto honesto en el amor. Así, el resto del día se acomoda solo.