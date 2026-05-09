El Elche y el Deportivo Alavés se enfrentan este sábado 9 de mayo de 2026 en un duelo directo por la permanencia en LaLiga EA Sports. El encuentro, correspondiente a la jornada 35, se disputa en el Estadio Martínez Valero y puede ser decisivo para el futuro de ambos equipos en Primera División.

El conjunto ilicitano afronta el partido con la oportunidad de acercar mucho la salvación si consigue ganar ante su afición. El Alavés, por su parte, necesita sumar para salir de la zona más comprometida y meter de nuevo al Elche en la pelea por evitar el descenso.

A qué hora es el Elche – Alavés

El partido entre Elche y Deportivo Alavés se jugará este sábado 9 de mayo de 2026 a las 14:00 horas, horario peninsular español.

El duelo se disputará en el Estadio Martínez Valero, dentro de la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

Dónde ver por TV el Elche – Alavés

El Elche – Alavés se podrá ver en directo en España a través de DAZN LaLiga. También estará disponible en los operadores que integran este canal en su oferta televisiva, como Movistar y Orange, según la plataforma contratada.

Además, el encuentro podrá seguirse online mediante la aplicación y la web de DAZN para los usuarios suscritos.

Un duelo directo por la permanencia

El partido tiene una importancia enorme en la zona baja de la clasificación. El Elche llega con margen, pero todavía sin la salvación cerrada. Una victoria le dejaría en una posición muy favorable de cara a las últimas jornadas.

El Alavés, en cambio, necesita ganar para salir del descenso y apretar todavía más la lucha por la permanencia. La jornada 35 llega con varios equipos implicados en la pelea por evitar bajar, por lo que cada punto puede ser determinante.

Cómo llegan Elche y Alavés

El Elche afronta el duelo después de medirse al Celta a domicilio y con la intención de hacerse fuerte en el Martínez Valero en el tramo decisivo de la temporada. El apoyo de su afición puede ser clave en un partido con tanta presión.

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El Alavés visita Elche obligado a reaccionar. El conjunto vitoriano necesita puntuar para mejorar su situación en la tabla y recuperar confianza en una recta final en la que los enfrentamientos directos pueden decidir la permanencia.

Datos del Elche – Alavés

Partido: Elche – Deportivo Alavés

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 35

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026

Hora: 14:00 horas

Estadio: Martínez Valero

Dónde ver: DAZN LaLiga