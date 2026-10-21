La borrasca Austen se intensificará de forma «explosiva» en el Atlántico entre el jueves y el viernes y dejará en el norte peninsular rachas de más de 100 km/h, olas de hasta 10 metros y lluvias, según Meteored.

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El Met Office, el servicio meteorológico británico, bautizó recientemente a Austen. Los modelos apuntan a una profundización «explosiva» bajo la influencia del chorro polar, una corriente de aire que favorecerá su rápido desarrollo y la dirigirá hacia Europa. El centro del sistema se acercará a las islas británicas, pero sus frentes también afectarán a España.

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Dónde golpeará con más fuerza

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Según Meteored, el episodio más adverso afectará al Reino Unido y al oeste de Francia, y el viernes se extenderá hacia Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el oeste de Alemania.

Efectos en España

El núcleo de la borrasca no pasará directamente sobre la Península, pero sus efectos se notarán en el extremo norte entre el jueves y el viernes:

Viento: rachas que podrían superar los 100 km/h en zonas expuestas de Galicia y otros puntos del norte.

rachas que podrían superar los 100 km/h en zonas expuestas de Galicia y otros puntos del norte. Mar: olas aisladas de 10 metros o más en las costas gallegas y cantábricas.

olas aisladas de 10 metros o más en las costas gallegas y cantábricas. Lluvia: más cuantiosa en el noroeste de Galicia, con posible extensión irregular a otras zonas del extremo norte y a Baleares.

Otras previsiones

Eltiempo.es también contempla lluvias en el norte, aunque en buena parte del recorrido del frente podrían ser débiles. Ganarían intensidad en puntos del litoral del País Vasco, el norte de Navarra y los Pirineos, donde podría volver a nevar a partir de los 1.800-2.000 metros.