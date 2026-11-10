La inestabilidad meteorológica en España se intensifica con la llegada de la borrasca Charles, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta nueva borrasca agravará las condiciones de precipitaciones y vientos en la mitad occidental de la Península Ibérica y el archipiélago canario.

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Charles es la tercera borrasca nombrada de la temporada 2026-2027, siguiendo a la dana Adam y a la borrasca Bruna. El sistema de nombramiento de borrascas es una iniciativa del Grupo Suroeste europeo, que incluye a España, Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra, y se utiliza para identificar depresiones con potencial de causar un gran impacto.

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Impacto de la borrasca Charles

Las borrascas que reciben nombre suelen estar asociadas a vientos intensos y fenómenos costeros adversos. Sin embargo, no todas derivan en una ciclogénesis rápida, que es un proceso meteorológico en el que la presión en el centro de la borrasca cae rápidamente, provocando vientos huracanados y temporales marítimos severos.

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La Aemet ha activado alertas de nivel naranja y rojo debido a las rachas de viento que podrían superar los 110 km/h. El acercamiento de Charles complicará el clima entre el miércoles y el jueves, afectando principalmente a la vertiente atlántica de la península.

Alertas meteorológicas por comunidades

Antes de la llegada de Charles, los restos de la borrasca Bruna han mantenido activadas alertas rojas en el sur de Ávila y el norte de Cáceres, donde se esperan acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. La Aemet ha emitido un pronóstico general por comunidades autónomas para prepararse ante el nuevo frente.