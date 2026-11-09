El temporal asociado a la borrasca Bruna continuará afectando a la Península Ibérica durante el martes y miércoles, con una disminución progresiva de las precipitaciones a partir del jueves. Las lluvias fuertes y persistentes se concentrarán este lunes en Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el sistema Central, Extremadura, Montes de Toledo, Andalucía occidental y las sierras de Cádiz y Málaga. Las rachas de viento serán especialmente intensas en los litorales atlánticos gallegos y las montañas del norte.

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Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación de inestabilidad se mantendrá debido al paso de los frentes de la borrasca Bruna, ubicada en el Atlántico. En la Península y Baleares, predominarán cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, más abundantes e intensas en la vertiente atlántica. Se prevén chubascos fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormentas, con riesgo de inundaciones locales y crecidas de ríos y barrancos.

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Precipitaciones y avisos en Andalucía

Las precipitaciones serán especialmente significativas en el oeste y sur de Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el sistema Central, Extremadura, Montes de Toledo, Andalucía occidental y las sierras de Cádiz y Málaga. En Huelva y Extremadura, las lluvias podrían superar los 40-60 mm, mientras que en el sur del Sistema Central se esperan acumulados de 80-100 mm durante el lunes.

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Huelva y Sevilla están bajo aviso naranja debido a precipitaciones que podrían ser persistentes y ocasionalmente fuertes o muy fuertes, acompañadas de tormentas, en la mitad occidental de la comunidad. Córdoba estará en aviso amarillo durante todo el día, mientras que Málaga y Cádiz lo estarán entre las 7:00 y las 15:00 horas. Se esperan rachas de viento ocasionalmente muy fuertes en el litoral atlántico de madrugada y en puntos de las Cordilleras Béticas durante el día.

Condiciones meteorológicas en otras regiones

En Canarias, se prevén intervalos nubosos con probables chubascos moderados en las islas de mayor relieve. Las brumas y nieblas matinales serán comunes en el interior del tercio este peninsular, el valle del Ebro y áreas montañosas. Las brumas asociadas a los frentes serán más densas y persistentes en zonas altas de montaña.

Las temperaturas máximas descenderán en el suroeste peninsular, el oeste de Galicia y los Pirineos, mientras que aumentarán en las mesetas, el sureste, Ceuta y Melilla. Las mínimas subirán de forma generalizada en Baleares y en la Península, notablemente en la mitad norte. En Canarias, las temperaturas también descenderán, con heladas débiles en los Pirineos.

El viento será moderado de componente sur, con rachas fuertes en áreas montañosas y costeras.