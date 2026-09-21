La víctima sufrió heridas cortantes en el rostro que requirieron puntos de sutura y contusiones severas. Logró salvar a su hijo pequeño cubriéndolo con su cuerpo mientras le arrojaban cascotes desde el exterior.

Lee tambien: España afronta casi 28.700 nuevos casos de cáncer hematológico en 2027: linfomas, leucemias y mieloma concentran la mayoría de diagnósticos

CEUTA. – Un grave episodio de violencia vecinal ha conmocionado a la barriada del Príncipe Alfonso en Ceuta. Una joven residente en la zona tuvo que ser ingresada de urgencia en el Hospital Universitario tras ser víctima de una brutal agresión con ladrillos a través de la ventana de su vivienda mientras sostenía a su hijo de corta edad en brazos.

El ataque se desencadenó cuando la afectada descubrió que un grupo de personas estaba levantando un muro ilegal justo enfrente de su fachada con el objetivo de tapiar prácticamente su ventana.

Lee tambien: Ceuta confirma un caso de viruela del mono en un menor marroquí

Acoso vecinal y una obra clandestina

Según relata la afectada, la convivencia con parte del vecindario se había convertido en un constante acoso desde que adquirió la propiedad de forma totalmente legal, habiendo llegado a interponer denuncias previas por amenazas.

Durante la jornada del sábado, la tensión alcanzó un límite extremo. La víctima detectó primero a cuatro personas —una de ellas ataviada con un chaleco de las Brigadas Verdes para pasar desapercibida— levantando una estructura ilegal. Posteriormente, la obra continuó con la implicación de dos menores de la zona.

Al percatarse de que el muro estaba bloqueando la ventilación y luz de su hogar, la joven abrió la ventana portando a su hijo en brazos e intentó retirar los primeros ladrillos para frenar el tapiado.

Ataque a quemarropa: «Vi la muerte»

En ese momento, uno de los menores presentes reaccionó arrojándole directamente bloques de ladrillo y cascotes a corta distancia. La agresión provocó la rotura violenta de los cristales, cuyos fragmentos y golpes impactaron de lleno en el cuerpo de la joven.