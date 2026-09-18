La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia alerta del impacto de estas enfermedades y destaca la mejora de supervivencia gracias a los nuevos tratamientos

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España registrará en 2027 alrededor de 28.697 nuevos casos de cáncer hematológico, según las nuevas proyecciones presentadas por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) junto con la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) y su grupo de trabajo HematoREDECAN.

Estas enfermedades continuarán siendo el quinto grupo de cáncer más frecuente en España, por detrás de los tumores de mama, pulmón, próstata y colon, y supondrán aproximadamente el 10% de los nuevos diagnósticos oncológicos. La supervivencia a cinco años del conjunto de las neoplasias hematológicas analizadas se sitúa actualmente en el 63%.

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El informe, presentado coincidiendo con el Mes del Cáncer Sanguíneo, actualiza los datos de incidencia y supervivencia de las principales enfermedades hematológicas y dedica un análisis específico al mieloma múltiple, una patología en la que los avances terapéuticos han permitido mejorar notablemente el pronóstico de los pacientes.

Las neoplasias linfoides serán las más frecuentes

Dentro del cáncer hematológico, las neoplasias linfoides seguirán siendo las más numerosas en 2027, con una estimación de 20.454 nuevos casos, frente a los 8.047 casos de neoplasias mieloides y los 197 casos de histiocitosis.

Entre los diagnósticos más habituales destacan el mieloma múltiple, con 3.996 nuevos casos previstos; el linfoma difuso de células B grandes, con 3.991; el linfoma folicular, con 2.803; la leucemia linfática crónica, con 2.119; y el linfoma de la zona marginal, con 1.570 casos.

Los especialistas señalan que la incidencia de estas enfermedades aumenta con la edad y que los datos recientes muestran una evolución positiva en supervivencia, especialmente gracias a la incorporación de tratamientos avanzados como las células CAR-T, anticuerpos biespecíficos y terapias dirigidas.

Cerca de 8.050 nuevos casos de neoplasias mieloides

Las proyecciones también apuntan a 8.047 nuevos diagnósticos de neoplasias mieloides en 2027. Dentro de este grupo, las enfermedades más frecuentes serán las neoplasias mieloproliferativas, con 2.978 casos; los síndromes mielodisplásicos, con 2.192; y la leucemia mieloide aguda, con 1.999 nuevos diagnósticos.

La supervivencia presenta diferencias importantes según el tipo de enfermedad. Mientras las neoplasias mieloproliferativas alcanzan una supervivencia a cinco años del 83,5%, los síndromes mielodisplásicos se sitúan en el 37,8% y la leucemia mieloide aguda en el 24,7%.

El cáncer hematológico infantil mantiene una evolución favorable

En menores de entre 0 y 14 años, se estima que en 2027 se diagnosticarán 441 nuevos casos de cáncer hematológico, de los cuales 281 corresponderán a leucemias y 160 a linfomas.

Los datos históricos no muestran un aumento de la incidencia en la población infantil, mientras que la supervivencia ha mejorado en los últimos años. En las leucemias infantiles pasó del 83,4% en el periodo 2010-2014 al 87,4% entre 2015 y 2019. En los linfomas aumentó del 94,2% al 95,4%.

El mieloma múltiple multiplica sus tasas de supervivencia

Uno de los aspectos destacados del informe es la evolución del mieloma múltiple durante las últimas décadas. Los registros analizados entre 1993 y 2019 muestran una mejora progresiva de la supervivencia gracias a los avances médicos.

La supervivencia a cinco años de las neoplasias de células plasmáticas pasó del 27,3% entre 1993 y 2001 al 51% entre 2011 y 2019. En el caso concreto del mieloma múltiple, aumentó del 46,9% en el periodo 2010-2014 al 54,3% entre 2015 y 2019.

Los especialistas esperan que las cifras continúen mejorando con la llegada de nuevas combinaciones terapéuticas y tratamientos avanzados que están logrando respuestas más profundas y duraderas.