La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la OMS destacan la importancia de dedicar entre 15 y 20 minutos a la primera comida del día sin prisas, primando la variedad nutricional y evitando el recurso habitual de la bollería y los azúcares libres.

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La recuperación de las rutinas lectivas tras el periodo vacacional exige ajustar de manera progresiva los horarios familiares. Dentro de este proceso de adaptación, la organización de la primera comida de la jornada cobra un papel relevante para acompañar el ritmo del escolar tras el ayuno nocturno. Sin embargo, los organismos oficiales señalan que no existe una hora universal fijada para el desayuno de los menores, sino que este debe adecuarse a la edad, al apetito y a la jornada académica de cada estudiante.

Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se aconseja dedicar un intervalo de entre 15 y 20 minutos a esta ingesta. El aspecto prioritario radica en disponer del tiempo necesario para evitar que la comida se transforme en un proceso apresurado antes de acudir al centro escolar. Para ello, resulta conveniente organizar el despertar con la antelación suficiente, evitando obligar al niño a comer mientras se viste o durante el desplazamiento. En aquellos casos en los que el alumno presente una menor sensación de hambre al levantarse, los especialistas consideran razonable fraccionar o distribuir parte de la ingesta para un momento posterior, siempre que la planificación del colegio lo permita.

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Pautas nutricionales y combinaciones recomendadas

La AESAN subraya que no existen alimentos exclusivos ni obligatorios para el desayuno, por lo que la clave reside en garantizar una aportación variada de nutrientes. En este sentido, las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubican en la base de una pauta saludable a los cereales integrales, las frutas, las verduras y las legumbres, recomendando restringir el consumo de productos con altos niveles de azúcares libres, sal y grasas poco saludables.

Para estructurar una opción equilibrada sobre la mesa, los expertos sugieren combinar distintos grupos de alimentos. Entre las alternativas válidas se incluyen opciones compuestas por pan integral o avena, acompañados de fruta fresca y leche o yogur natural. De igual modo, se pueden incorporar fuentes proteicas como huevo, queso o frutos secos adaptados a la edad del menor. Propuestas sencillas como una tostada de pan integral con queso y una pieza de fruta, o un cuenco de avena con leche o yogur y plátano, resultan plenamente idóneas sin necesidad de realizar elaboraciones complejas.

Errores habituales: el uso de azúcares libres y la ingesta forzada

Uno de los fallos más frecuentes en el entorno familiar se produce cuando la falta de tiempo deriva en el consumo recurrente de bollería, galletas, cereales azucarados o bebidas dulces. Aunque estos productos aportan energía de forma rápida, los organismos sanitarios advierten de que no constituyen una base adecuada para la alimentación diaria. La OMS insta a reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 10 % de la energía total consumida, señalando que en esta categoría se incluyen también los azúcares presentes de forma natural en los zumos de frutas. Por este motivo, la AESAN desaconseja el uso habitual de postres lácteos azucarados, zumos, galletas y bollería, priorizando la fruta entera por encima del zumo al conservar su fibra y estructura original.

Por otro lado, los expertos señalan como una equivocación la creencia de que un desayuno más abundante garantiza un mejor rendimiento. Las necesidades energéticas varían en función del crecimiento, la actividad física y el desarrollo de cada niño. Si un menor no experimenta apetito a primera hora, forzar una ingesta excesiva puede generar un conflicto innecesario, siendo preferible valorar el equilibrio global de su dieta a lo largo del día. La estrategia óptima para el inicio del curso escolar pasa, por tanto, por consolidar una rutina tranquila, fundamentada en alimentos poco procesados y libre de las urgencias horarias.