La Ciudad Autónoma de Ceuta ha confirmado un caso de viruela del mono en un menor marroquí de 13 años que llegó a la ciudad durante la entrada masiva de finales de julio. El joven se encuentra en aislamiento dentro de un centro de acogida para prevenir posibles contagios.

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Las autoridades sanitarias de Ceuta han ratificado el diagnóstico de viruela del mono en un menor de 13 años de origen marroquí. El afectado, que llegó a la ciudad autónoma durante los episodios de acceso masivo registrados los días 30 y 31 de julio, se encuentra tutelado por la Ciudad Autónoma y permanece estrictamente aislado en las instalaciones de acogida tras la detección y realización de las pruebas analíticas correspondientes.

La confirmación de este caso coincide con la visita a la ciudad de la ministra de Sanidad, Mónica García, para evaluar el estado de la atención sanitaria tras la llegada de migrantes. Durante su balance, García informó de que se han contabilizado 11 casos de varicela y ocho de tuberculosis entre las personas atendidas, estando dos de estas últimas ingresadas. Asimismo, indicó que se ha procedido a la vacunación de más de 3.000 migrantes y al registro sanitario de la totalidad de los menores.

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Para hacer frente a la situación, Sanidad ha desplegado un contingente de refuerzo compuesto por 99 profesionales distribuidos entre urgencias hospitalarias, atención extrahospitalaria y Atención Primaria. Según la titular del ministerio, la presión asistencial se está gestionando en el Hospital Universitario de Ceuta mediante circuitos diferenciados, habiéndose detectado una mayor carga en las áreas de Urgencias, Medicina Preventiva, Pediatría y Medicina Interna.

La ministra concretó en un 1,8 % la tasa de ingreso hospitalario de las personas atendidas en este contexto y situó en una media de 2,5 pacientes más al día el incremento en la atención hospitalaria respecto al mismo periodo del año anterior. La detección de este contagio se suma al dispositivo de seguimiento epidemiológico activado sobre los recién llegados.