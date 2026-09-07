Sectores radicales en redes sociales señalan, insultan y piden represalias fronterizas contra los ciudadanos y figuras públicas como Fátima Hamed por acudir a la marcha del 2 de septiembre.

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CEUTA. La histórica manifestación del pasado 2 de septiembre en conmemoración del Día de la Autonomía, donde miles de ceutíes salieron a la calle de forma unánime bajo el lema de unidad “recen como recen”, ha desencadenado una agresiva respuesta en el ámbito digital. En las últimas horas, se ha detectado una campaña orquestada en redes sociales desde Marruecos con graves amenazas e insultos dirigidos de forma específica contra los participantes de fe musulmana.

Acoso personalizado y señalamiento a figuras públicas

La campaña, alimentada por perfiles de creadores de contenido y opinadores radicados en ciudades como Rabat, Casablanca y zonas del interior marroquí, utiliza fotografías y material audiovisual de los medios de comunicación para identificar a los manifestantes.

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Ataques a personas públicas: La líder política de MDyC, Fátima Hamed, se ha convertido en uno de los principales objetivos de los ataques. Los mensajes cuestionan directamente su identidad española con descalificativos y acusaciones de «traición».

La líder política de MDyC, Fátima Hamed, se ha convertido en uno de los principales objetivos de los ataques. Los mensajes cuestionan directamente su identidad española con descalificativos y acusaciones de «traición». Señalamiento selectivo: Las publicaciones difunden imágenes colectivas de la protesta marcando o aislando únicamente a las personas de fe musulmana que portaban la bandera de España o se manifestaban en defensa de la ciudad.

Las publicaciones difunden imágenes colectivas de la protesta marcando o aislando únicamente a las personas de fe musulmana que portaban la bandera de España o se manifestaban en defensa de la ciudad. Coacciones fronterizas: Los mensajes instan a las autoridades marroquíes a identificar a estas personas para detenerlas, sancionarlas o prohibirles la entrada si cruzan la frontera.

“Ruego a las autoridades que se centren en cada hiena de estas y los detengan a todos cuando entren a Marruecos”, señala uno de los vídeos difundidos en la red.

Claves de la Campaña de Hostigamiento Origen de los ataques Creadores de contenido y perfiles en redes sociales desde Marruecos Público objetivo Ceutíes musulmanes y representantes políticos locales Tipo de amenazas Solicitud de represalias legales, agresiones e inhabilitación de paso fronterizo Contexto territorial Reiteración de reivindicaciones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla

Reclamaciones soberanistas y respuesta ciudadana

Los impulsores de esta campaña vinculan las amenazas con el discurso irredentista sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, apelando de forma explícita a futuras intervenciones de la corona marroquí. No se trata de un fenómeno aislado, ya que se registraron precedentes similares de amedrentamiento tras episodios de tensión migratoria anteriores en la zona.

En respuesta al acoso, numerosos usuarios y ciudadanos de la ciudad autónoma han comenzado a rebatir los argumentos de estas publicaciones en las mismas plataformas. Las muestras de apoyo hacia los señalados subrayan de forma unánime que los afectados son ciudadanos españoles de pleno derecho y que la convivencia local está al margen de las presiones externas.