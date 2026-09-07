La colaboración vecinal resultó clave para interceptar al sospechoso, que fue entregado en la zona fronteriza antes de pasar a disposición de la Policía Nacional.

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CEUTA. Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido en Ceuta a un ciudadano de nacionalidad marroquí como presunto autor de una agresión sexual mediante tocamientos a una menor de edad. Los hechos ocurrieron en la barriada del Príncipe y el caso se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional tras tramitarse la correspondiente denuncia formal por parte de los familiares de la víctima.

Intercepción vecinal y custodia en el Tarajal

El suceso se desencadenó cuando residentes del propio barrio identificaron al sospechoso en la vía pública, reconociéndolo como la persona involucrada en el incidente previo con la menor. La rápida intervención de los vecinos impidió que el individuo se diera a la fuga.

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Tras su retención, el hombre fue trasladado hacia el paso fronterizo:

Traspaso de custodia: Fue entregado inicialmente a la Guardia Civil en la zona del paso de retornos voluntarios del Tarajal.

Fue entregado inicialmente a la Guardia Civil en la zona del paso de retornos voluntarios del Tarajal. Apoyo militar: Durante el procedimiento, estuvo bajo custodia preventiva en las inmediaciones de la playa del Tarajal con el respaldo de los efectivos del Ejército desplegados en la zona.

Durante el procedimiento, estuvo bajo custodia preventiva en las inmediaciones de la playa del Tarajal con el respaldo de los efectivos del Ejército desplegados en la zona. Investigación oficial: Se comisionó a la Policía Nacional para asumir las actuaciones judiciales, la recogida de pruebas y el interrogatorio del arrestado.

Balance Judicial sobre Agresiones Sexuales en la Ciudad Casos registrados por Fiscalía Más de 23 incidentes recientes Víctimas menores de edad 9 Autores identificados 8 personas (4 marroquíes, 3 españoles, 1 belga) Pendientes de identificación Resto de implicados en investigación

Contexto de tensión e incremento de incidencias

Este arresto se enmarca en un contexto de repunte de la delincuencia reflejado en las estadísticas de los servicios de emergencia. Desde los sucesos fronterizos de finales de julio, las llamadas al 112 han experimentado un incremento general del 150%, abarcando desde denuncias por delitos graves hasta múltiples avisos por alteración del orden público y convivencia ciudadana.