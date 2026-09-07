Las asociaciones vecinales JOP y Parque Ceuta han solicitado a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de la ciudad una mayor presencia de efectivos policiales en la localidad.

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Esta petición surge de las crecientes preocupaciones que han manifestado los vecinos sobre la seguridad en la zona, especialmente en relación con los embelesamientos que se han producido recientemente.

Las entidades destacan la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir situaciones de riesgo.

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Además, las asociaciones han planteado la posibilidad de declarar el Estado de Excepción como una medida extrema ante la inseguridad que perciben en su comunidad.

La falta de confianza en las autoridades ha llevado a los vecinos a exigir acciones concretas que frenen esta situación que afecta su bienestar cotidiano.

Con esta solicitud, JOP y Parque Ceuta esperan que los organismos competentes tomen conciencia de la gravedad del asunto y actúen con prontitud.