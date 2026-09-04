Varias cuentas en redes sociales marroquíes han difundido una convocatoria para el 20 de septiembre con el objetivo declarado de reclamar la «liberación» de Ceuta, Melilla y otros territorios bajo soberanía española.

Lee tambien: Abascal recrimina a Sánchez la convocatoria «en secreto» de la embajadora de Marruecos tras sus fricciones por Ceuta y Melilla

Varias cuentas en redes sociales marroquíes han difundido una convocatoria de una marcha para el próximo 20 de septiembre bajo el lema «Todos juntos por #Ceuta», en la que se reclama la «liberación» de Ceuta, Melilla y las islas ocupadas por España, según los mensajes publicados en estas plataformas.

La convocatoria se ha difundido a través de diferentes perfiles en redes sociales, entre ellos el del periodista e influencer El Mustapaha El Asri, y ha generado miles de interacciones entre usuarios que han compartido mensajes relacionados con la movilización.

Lee tambien: Sánchez reivindica la españolidad de Ceuta y Melilla ante el Congreso: “Seguirá así hasta el final de los tiempos”

Los llamamientos publicados en redes hacen referencia a la organización de marchas multitudinarias en distintas zonas del país vecino para reclamar la recuperación de Ceuta, Melilla y otros enclaves. Algunos de los mensajes difundidos incluyen referencias a un enfrentamiento con España y a la entrada en las ciudades autónomas.

Entre las publicaciones compartidas también aparecen mensajes dirigidos a ciudadanos españoles de origen marroquí residentes en Ceuta y Melilla, en los que se les insta a participar en estas movilizaciones.

La convocatoria se produce en un contexto marcado por la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta y a pocos días de las elecciones previstas en Marruecos, según la información difundida en las redes sociales.

Algunos mensajes publicados en estas plataformas hacen referencia también a reivindicaciones históricas sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, así como a la idea del denominado «Gran Marruecos», una corriente que defiende la incorporación de distintos territorios bajo soberanía de otros países.

Por el momento, la convocatoria difundida en redes sociales no ha confirmado la celebración efectiva de la marcha ni las medidas que pudieran adoptarse ante estos llamamientos.