El Pleno del Ayuntamiento de Ceuta ha aprobado esta semana un nuevo programa de ayudas económicas destinado a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Esta decisión busca proporcionar soporte a aquellos hogares que enfrentan dificultades para acceder a bienes básicos y servicios.

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Las ayudas abarcarán distintos aspectos esenciales, incluyendo apoyo para la alimentación, la vivienda y la educación. La iniciativa se enmarca dentro de las políticas sociales del gobierno local para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más desfavorecidos.

El programa prevé una distribución proporcional de las ayudas, que se asignarán en función del número de miembros de cada familia y de sus ingresos. Esta medida es una respuesta directa ante el aumento de la pobreza en la ciudad, potenciado por la crisis económica que afecta a muchas familias ceutíes.

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Durante la sesión, varios concejales expresaron la importancia de esta iniciativa, destacando que el bienestar de la comunidad debe ser una prioridad para todas las administraciones públicas. Además, se hizo hincapié en la necesidad de una adecuada difusión del programa para asegurar que todas las familias elegibles puedan acceder a las ayudas.

El Ayuntamiento se comprometió a continuar buscando fórmulas de apoyo para los colectivos más vulnerables y a evaluar el impacto de estas ayudas a medio plazo, con el objetivo de ajustar las políticas a las necesidades reales de la población.