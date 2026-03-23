El complejo del Poblado Marinero detalla su programación con los últimos estrenos de Almodóvar y Santiago Segura junto a propuestas de terror y animación familiar

Marina Cinemas, situado en el emblemático Poblado Marinero de Ceuta, ha actualizado su oferta cinematográfica para las jornadas del miércoles 25 y jueves 26 de marzo. La cartelera de esta semana destaca por una notable presencia de cine español, con los trabajos más recientes de directores como Pedro Almodóvar y Santiago Segura, además de títulos internacionales que abarcan desde el género de terror hasta la animación de vanguardia.

Programación detallada por películas

A continuación, se desglosa la información técnica, sinopsis y horarios específicos para cada título disponible en las salas ceutíes durante estas dos jornadas:

Amarga Navidad

Bajo la dirección de Pedro Almodóvar y protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón, esta comedia dramática narra la historia de Elsa. Tras la pérdida de su madre, esta directora de publicidad busca refugio en Lanzarote para afrontar una crisis de pánico, dejando atrás su vida en Madrid.

Miércoles 25: 17:30, 19:45, 21:00 y 22:00 h.

17:30, 19:45, 21:00 y 22:00 h. Jueves 26: 17:30 y 19:45 h.

Torrente presidente

Santiago Segura regresa con su icónica sátira de la sociedad española. En esta entrega, José Luis Torrente termina ganando un inesperado poder dentro de un partido de ultraderecha, desencadenando situaciones absurdas.

Miércoles 25: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h.

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h. Jueves 26: 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 h.

Whistle: El silbido del mal

Cinta de terror dirigida por Corin Hardy. Un grupo de estudiantes invoca accidentalmente su propia muerte al liberar el poder de un silbato azteca maldito, iniciando una lucha desesperada por detener la cadena de horror.

Miércoles 25: 18:00, 20:00 y 22:00 h.

18:00, 20:00 y 22:00 h. Jueves 26: 18:00 y 20:00 h.

Hoppers

Apuesta de animación de Disney y Pixar dirigida por Daniel Chong. La trama sigue a Mabel, quien utiliza un castor robot para infiltrarse en el reino animal y proteger su hábitat de un promotor inmobiliario.

Miércoles 25: 17:00, 18:30 y 19:00 h.

17:00, 18:30 y 19:00 h. Jueves 26: 17:00 y 19:00 h.

Scream 7

La nueva entrega de la saga de terror dirigida por Kevin Williamson. Sidney Prescott (Neve Campbell) debe enfrentar nuevamente su pasado para proteger a su hija de una nueva amenaza bajo la máscara de Ghostface.

Miércoles 25: 19:30 y 21:45 h.

19:30 y 21:45 h. Jueves 26: 19:30 h.

Tafiti y sus amigos

Cine de aventuras para toda la familia. La joven suricata Tafiti emprende un peligroso viaje a través del desierto en busca de una flor milagrosa para salvar a su abuelo.

Miércoles 25: 17:00 h.

17:00 h. Jueves 26: 17:00 h.

Cumbres Borrascosas

Nueva adaptación del clásico gótico dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Una historia de obsesión, venganza y pasión marcada por el rechazo.

Miércoles 25: 20:30 h.

20:30 h. Jueves 26: 19:00 h.

Como cabras

Acción y comedia animada que traslada al espectador al mundo del roarball, un deporte peligroso donde una pequeña cabra lucha por demostrar su valía profesional.