‘Aída y vuelta’ aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción con los personajes de ‘Aída’ como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, que dan pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.

Director: Paco León

Reparto: Carmen Machi, Paco León, Melani Olivares, Miren Ibarguren, David Castillo, Eduardo Casanova, Pepa Rus, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa

Estreno: 30 enero 2026

