Aquí podrás encontrar toda la información sobre la cartelera de cine en Ceuta de la semana, ver trailer de películas, sacar entradas online y disfrutar de un entorno cómodo mientras ves el estreno que más te guste.
Avatar. Fuego y ceniza
Sam Worthington y Zoe Saldaña retoman sus papeles icónicos, interpretando a Jake Sully y Neytiri, que se han convertido en unos maravillosos padres que hacen todo lo posible por mantener unida a su familia. Cuando acontecimientos imprevistos los alejan de su hogar, los Sully viajan a través de los inmensos confines de la luna Pandora y huyen al territorio que está en poder del clan Metkayina, un pueblo que vive en armonía con los océanos que le rodean. Allí, los Sully deberán aprender a navegar por el peligroso mundo del agua y también a ganarse la aceptación de su nueva comunidad.
Director: James Cameronrd
Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang
Estreno: 19 diciembre 2025
Horarios:
- Jueves 29 enero: 18:00h.
- Viernes 30 enero: 17:00h.
- Sábado 31 enero: 17:00h.
- Domingo 1 febrero: 17:00h.
Aida y vuelta
‘Aída y vuelta’ aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción con los personajes de ‘Aída’ como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, que dan pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.
Director: Paco León
Reparto: Carmen Machi, Paco León, Melani Olivares, Miren Ibarguren, David Castillo, Eduardo Casanova, Pepa Rus, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa
Estreno: 30 enero 2026
Horarios:
- Viernes 30 enero: 18:00h, 20:00h, 22:00h.
- Sábado 31 enero: 18:00h, 20:00h, 22:00h.
- Domingo 1 febrero: 18:00h, 20:00h.
ZOOTROPOLIS 2
Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes.
Director: Jared Bush, Byron Howard
Reparto: Animación
Estreno: 28 noviembre 2025
Horarios:
- Jueves 29 enero: 18:00h.
- Viernes 30 enero: 18:00h.
- Sábado 31 enero: 18:00h.
- Domingo 1 febrero: 18:00h.
Hamnet
Narra la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet. Una historia humana y desgarradora como telón de fondo para la creación de la obra de Shakespeare, Hamlet.
Director: Chloé Zhao
Reparto: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe, Bodhi Rae Breathnach, Olivia Lynes, Freya Hannan-Mills, Faith Delaney, Sam Woolfose Daly
Estreno: 23 enero 2026
Horarios:
- Jueves 29 enero: 17:15h, 19:45h (V.O.S)
- Viernes 30 enero: 17:00h, 19:30h.
- Sábado 31 enero: 17:00h, 19:30h.
- Domingo 1 febrero: 17:00h, 19:30h.
La asistenta
Millie, una joven con problemas, comienza a trabajar como empleada doméstica para una pareja adinerada, Nina y Andrew. Pronto descubre que los oscuros secretos de sus jefes son más peligrosos que los suyos, poniendo en riesgo su seguridad y cordura.
Director: Paul Feig
Reparto: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar
Estreno: 1 enero 2026
Horarios:
- Jueves 29 enero: 17:00h, 19:30h.
- Viernes 30 enero: 17:00h, 19:30h, 22:00h.
- Sábado 31 enero: 17:00h, 19:30h, 22:00h.
- Domingo 1 febrero: 17:30h, 20:15h.
Send Help
Después de que un accidente de avión deje varados en una isla remota a una capaz empleada y a su molesto jefe, ella deberá utilizar sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con vida, a pesar de su difícil relación.Hamlet.
Director: Sam Raimi
Reparto: Rachel McAdams, Chris Pang, Dylan O’Brien, Dennis Haysbert, Bruce Campbell, Brad Flett
Estreno: 30 enero 2026
Horarios:
- Viernes 30 enero: 17:30h, 19:45h, 22:00h.
- Sábado 31 enero: 17:30h, 19:45h, 22:00h.
- Domingo 1 febrero: 17:30h, 19:45h.
Marty Supreme
Biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, desde que empezó a jugar por apuestas en Manhattan hasta ganar 22 títulos importantes y convertirse en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años.
Director: Josh Safdie
Reparto: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler, The Creator, Abel Ferrara, Fran Drescher, Penn Jillette, Sandra Bernhard
Estreno: 30 enero 2026
Horarios:
- Viernes 30 enero: 17:00h, 20:30h.
- Sábado 31 enero: 17:00h, 20:30h.
- Domingo 1 febrero: 17:00h, 20:00h.
Bob Esponja: Una aventura pirata
Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini se embarcan en «Bob Esponja: Una aventura pirata». Desesperado por demostrar que es un tío grande, Bob Esponja decide demostrar su valentía ante el señor Cangrejo siguiendo al Holandés Errante, el misterioso legendario pirata fantasma. Así comienza una aventura marítima que lo lleva a las profundidades más remotas del océano, donde ninguna esponja ha llegado jamás.
Reparto: Animación
Director: Derek Drymon
Estreno: 25 diciembre 2025
Horarios:
- Jueves 29 enero: 17:30h.
28 años después: El templo de los huesos
Continuación de ’28 años después’. El Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O’Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de The Bone Temple, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora.
Reparto: Alfie Williams, Jack O’Connell, Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Chi Lewis-Parry, Emma Laird, Erin Kellyman, Sam Locke, Robert Rhodes
Director: Nia Dacosta
Estreno: 16 enero 2026
Horarios:
- Jueves 29 enero: 20:00h.
Sin Piedad
En un futuro próximo, un detective (Chris Pratt) es acusado de asesinar a su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada (Rebecca Ferguson), a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino.
Director: Timur Bekmambetov
Reparto: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis, Kali Reis, Rafi Gavron, Chris Sullivan, Kenneth Choi, Kylie Rogers, Noah Fearnley, Philicia Saunders
Estreno: 23 enero 2026
Horarios:
- Jueves 29 enero: 19:30h.
- Viernes 30 enero: 22:00h.
- Sábado 31 enero: 22:00h.
Return to Silent Hill
Impulsado por las sombras de su pasado, James Sunderland regresa a Silent Hill para encontrar a su amor perdido, Mary Crane. Pero el pequeño pueblo oscuro y deprimente ya no es el lugar de sus recuerdos. James se encuentra con personajes que le parecen demasiado familiares y que intentan distraerlo de su búsqueda de Mary. Cuanto más busca a Mary, más comienza a preguntarse si esto sigue siendo la realidad, o si ha caído en el oscuro inframundo de Jacob Crane.
Director: Christophe Gans
Reparto: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Evie Templeton, Pearse Egan, Eve Macklin, Robert Strange, Alana Maria, Slaviša Ivanovic, Melissa Graham, Emily C
Estreno: 23 enero 2026
Horarios:
- Jueves 29 enero: 18:00h, 20:00h.
- Viernes 30 enero: 20:00h, 22:00h.
- Sábado 31 enero: 20:00h, 22:00h.
- Domingo 1 febrero: 20:30h.
Ídolos
Edu es un joven piloto de motos muy agresivo en quien ningún equipo confía. Eli, jefe del equipo de Aspar Team en Moto2, le ofrece una oportunidad con la condición de que sea su padre, Antonio Belardi, quien le entrene. Edu lleva muchos años sin ver a su padre, un expiloto que se retiró de las pistas tras provocar la muerte de otro piloto durante una carrera. Aunque Edu odia a su padre por haberle abandonado, sabe que sólo con él puede llegar a alcanzar su sueño. Edu se someterá al estricto control de preparación que le exige Antonio, el cual incluye dejar a un lado el amor… Hasta que conoce a Luna, una joven artista que acaba de abrir un salón de tatuajes justo debajo de su casa.
Director: Mat Whitecross
Reparto: Óscar Casas, Ana Mena, Claudio Santamaria, Enrique Arce
Estreno: 23 enero 2026
Horarios:
- Jueves 29 enero: 17:30h, 20:00h.
- Viernes 30 enero: 19:45h, 22:00h.
- Sábado 31 enero: 19:45h, 22:00h.
- Domingo 1 febrero: 19:45h.
Información general / ubicación
Nombre completo: Marina Cinemas 7 UCC (también “Multicines Marina” o “Cines Marina”)
Dirección: Avenida Poblado Marinero, s/n, CP 51001, Ceuta
Teléfono de contacto: 956 511 027
Número de salas: 7
Precios de entrada estándar: 6,50 € Precios reducidos / día del espectador: miércoles, 5,50 €