El complejo ceutí renueva su programación con el estreno de la nueva comedia de Santiago Segura y el terror de ‘Scream 7’, mientras activa la preventa para el regreso de Super Mario

La oferta cinematográfica en la ciudad autónoma de Ceuta se consolida esta semana con una cartelera que combina el humor más castizo, el cine de autor internacional y el suspense más veterano. En las siete salas de Marina Cinemas, situadas en la Avenida Poblado Marinero, los espectadores tienen a su disposición una parilla de horarios que, para este martes 17 y las jornadas sucesivas, destaca por la gran afluencia de sesiones de los estrenos más esperados de 2026.

‘Torrente presidente’ y el terror de ‘Scream 7’ lideran las sesiones

El gran protagonista de la semana es, sin duda, Santiago Segura con su regreso a la gran pantalla en ‘Torrente presidente’. La cinta, que cuenta con la participación de Gabino Diego y Omar Montes, se presenta como el estreno más fuerte del ciclo, con una ocupación de salas que para este miércoles 18 de marzo ofrecerá hasta diez pases distintos.

En el género de suspense y terror, los seguidores de la saga de Ghostface ya pueden disfrutar de ‘Scream 7’, dirigida por Kevin Williamson. Con Neve Campbell y Courteney Cox de nuevo al frente del reparto, la película ofrece sesiones vespertinas y nocturnas. Asimismo, el drama británico ‘Cumbres borrascosas’, con Margot Robbie y Jacob Elordi, se posiciona como la opción predilecta para los amantes de las adaptaciones clásicas con un toque contemporáneo.

Cartelera y horarios detallados (17, 18 y 19 de marzo)

Según los datos de programación para estos días, los horarios confirmados son los siguientes:

Torrente presidente : Miércoles 18 (17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 y 22:00); Jueves 19 (17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 22:00).

: Miércoles 18 (17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 y 22:00); Jueves 19 (17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 22:00). Hoppers : Miércoles 18 (17:00, 18:00 y 19:00); Jueves 19 (17:00 y 18:00).

: Miércoles 18 (17:00, 18:00 y 19:00); Jueves 19 (17:00 y 18:00). Scream 7 : Miércoles 18 (17:00 y 19:15); Jueves 19 (17:15).

: Miércoles 18 (17:00 y 19:15); Jueves 19 (17:15). Cumbres borrascosas : Miércoles 18 (19:30 y 22:00); Jueves 19 (19:30).

: Miércoles 18 (19:30 y 22:00); Jueves 19 (19:30). Como cabras : Miércoles 18 y jueves 19 (17:30).

: Miércoles 18 y jueves 19 (17:30). ¡La novia! : Miércoles 18 (21:00).

: Miércoles 18 (21:00). Una batalla tras otra : Miércoles 18 (21:30). En versión original (V.O.S.): Jueves 19 (19:30).

: Miércoles 18 (21:30). En versión original (V.O.S.): Jueves 19 (19:30). Fragmentos: Jueves 19 (19:00).

Preventa exclusiva: ‘Super Mario Galaxy: La película’

Como novedad destacada para el público familiar, Marina Cinemas ha habilitado la venta anticipada de entradas para ‘Super Mario Galaxy: La película’. Aunque su proyección en salas no comenzará hasta el mes de abril, los interesados pueden adquirir ya sus pases para las funciones de los días 1, 2 y 3 de abril, con pases diarios a las 17:00 y 19:00 horas.