Aquí podrás encontrar toda la información sobre la cartelera de cine en Ceuta de la semana, ver trailer de películas, sacar entradas online y disfrutar de un entorno cómodo mientras ves el estreno que más te guste.

Boulevard

KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR

Quentin Tarantino une los volúmenes 1 y 2 de ‘Kill Bill’ en una epopeya única sin censura, presentada tal como la concibió, con una nueva secuencia de anime inédita. Uma Thurman interpreta a La Novia, dada por muerta después de que su antiguo jefe y amante Bill emboscara su ensayo de boda, disparándole en la cabeza y robándole a su hijo nonato. Para vengarse, primero debe dar caza a los cuatro miembros restantes del Escuadrón Asesino Víbora Letal antes de enfrentarse al propio Bill. ‘Kill Bill: The Whole Bloody Affair’ se erige como una de las sagas de venganza definitivas del cine, rara vez mostrada en su versión completa y ahora presentada con un interludio clásico. Director: Quentin Tarantino Reparto: Uma Thurman, Daryl Hannah, Michael Madsen, David Carradine Estreno: 10/04/2026 Horarios: Miércoles 15 de abril: 19:00

No te olvidaré

Tras salir de la cárcel, Kenna intenta volver a conectar con su hija pequeña, pero se enfrenta a la resistencia de todo el mundo, excepto del dueño de un bar que tiene vínculos con su hija. A medida que se acercan, Kenna debe enfrentarse a sus errores del pasado para construir un futuro esperanzador… Adaptación del libro de Colleen Hoover, autora de «Romper el círculo». Director: Vanessa Casswill Reparto: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lauren Graham, Nicholas Duvernay, Bradley Whitford, Lainey Wilson Estreno: 10/04/2026 Horarios: Miércoles 15 de abril: 17:30, 19:45, 22:00.

Jueves 16 de abril: 17:30, 19:45.

Noche de bodas 2

Momentos después de sobrevivir a un ataque de la familia Le Domas, Grace descubre que ha alcanzado el siguiente nivel del juego, y esta vez acompañada por su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una oportunidad para sobrevivir, mantener con vida a su hermana y reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo. Cuatro familias rivales la persiguen para hacerse con el trono, y quien gane lo gobernará todo. Director: Matt Bettinelli-Olpin, Gillett Tyler Reparto: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Nestor Carbonell, David Cronenberg, Elijah Woody Estreno: 01/04/2026 Horarios: Miércoles 15 de abril: 20:00, 22:00.

Jueves 16 de abril: 20:30.

SUPER MARIO GALAXY LA PELICULA

La película tiene lugar después de los acontecimientos de la primera, en la que dos hermanos, Mario y Luigi, y la princesa Peach emprenden una aventura hasta los confines del espacio y a través de la galaxia. Secuela de «Super Mario Bros: La película», basada en la saga «Mario Galaxy». Director: Aaron Horvath Reparto: Animación Estreno: 01/04/2026 Horarios: Miércoles 15 de abril: 17:00, 18:00, 19:00 (VOS), 20:00, 21:00.

Jueves 16 de abril: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Shelter: El Protector

En una remota isla, un hombre que vive en el exilio (Jason Statham) rescata a una niña de una peligrosa tempestad, lo que desencadena una serie de eventos que los ponen a ambos en grave peligro. A medida que sus destinos se entrelazan, su misión será protegerla a toda costa, mientras se enfrenta a los enemigos de su pasado, en una trepidante odisea por sobrevivir. Director: Ric Roman Waughilt Reparto: Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays, Gordon Alexander, Harriet Walter, Bronson Webb, Derek Carroll, Tom Wu Estreno: 27/03/2026 Horarios: Miércoles 15 de abril: 22:00.

Proyecto Salvación

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción… pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo. Director: Phil Lord, Christopher Miller Phil Lord, Christoph Reparto: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Isla McRae, Bastian Antonio Fuentes Estreno: 20/03/2026 Horarios: Miércoles 15 de abril: 17:00.

Jueves 16 de abril: 17:30, 19:00.

Torrente Presidente

Sexta entrega de Torrente. Como nota informativa, la película no tendrá ni tráiler ni póster ni se mostrará en pases de prensa previos a su estreno en cines, en una maniobra de marketing de Santiago Segura con el fin de preservar las sorpresas y cameos hasta que los fans la puedan ver.

¡Quedáis avisados! Reparto: Santiago Segura Director: Santiago Segura Estreno: 13/03/2026 Horarios: Miércoles 15 de abril: 18:00, 20:00, 22:00.

Jueves 16 de abril: 18:00, 20:00.

HOPPERS

En la comedia de aventuras animada de Disney y Pixar, «Hoppers», la amante de los animales Mabel (voz de Piper Curda) aprovecha la oportunidad de utilizar una nueva tecnología para «saltar» su conciencia a un castor robótico realista y comunicarse directamente con los animales. A medida que descubre misterios del mundo animal más allá de lo que jamás hubiera imaginado, Mabel se hace amiga del carismático castor King George (voz de Bobby Moynihan en la versión original) y debe reunir a todo el reino animal para enfrentarse a una gran amenaza humana inminente: el persuasivo alcalde local Jerry Generazzo (voz de Jon Hamm en la versión original). El reparto de voces en la versión original estrella también cuenta con Kathy Najimy, Dave Franco y Meryl Streep. Reparto: Animación Director: Daniel Chong Estreno: 06/03/2026 Horarios: Miércoles 15 de abril: 17:00.

Jueves 16 de abril: 17:00.

Información general / ubicación

Nombre completo: Marina Cinemas 7 UCC (también “Multicines Marina” o “Cines Marina”)

Dirección: Avenida Poblado Marinero, s/n, CP 51001, Ceuta

Teléfono de contacto: 956 511 027

Número de salas: 7

Precios de entrada estándar: 6,50 € Precios reducidos / día del espectador: miércoles, 5,50 €