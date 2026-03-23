El ex primer ministro revalida su feudo local con solvencia y emerge como el candidato del centro mejor posicionado para frenar a la extrema derecha en las presidenciales de 2027.

Francia ya tiene la vista puesta en 2027, y el nombre que resuena con más fuerza para salvar la herencia del centro político es el de Édouard Philippe. El actual alcalde de Le Havre ha superado con éxito su particular «ensayo general»: tras revalidar su alcaldía con un contundente 47,71% de los votos, el ex primer ministro ha despejado el camino para su asalto al Elíseo, cumpliendo su promesa de no abandonar la carrera nacional si lograba retener su feudo normando.

En un escenario de polarización extrema, Philippe se erige como la figura moderada con más opciones de supervivencia frente al empuje de Marine Le Pen y Jordan Bardella, quienes actualmente lideran todas las encuestas de intención de voto.

El último superviviente del centro

Mientras el macronismo tradicional se desgasta, Philippe ha sabido jugar sus cartas mediante un calculado desmarque de Emmanuel Macron y el impulso de su propia plataforma, Horizontes. Los datos de los sondeos de Ifop-Fiducial son reveladores sobre el estado actual de la política francesa:

El bloque ultra: Jordan Bardella (36%) y Marine Le Pen (34%) dominan el tablero.

Jordan Bardella (36%) y Marine Le Pen (34%) dominan el tablero. La alternativa moderada: Édouard Philippe es el único que aguanta el pulso con un 16%, dejando muy atrás a otros nombres del Gobierno como Gabriel Attal o Gérald Darmanin, que no superan el 11%.

De la crisis de los «chalecos amarillos» a la serenidad local

Philippe ha logrado lo que parecía imposible: rehabilitar su imagen tras un mandato convulso como primer ministro (2017-2020), marcado por las protestas sociales y la gestión de la pandemia. El político defiende que su arraigo en Le Havre es su mayor activo político frente a la tecnocracia de París.

«Entender la realidad local es una gran ayuda para entender la realidad nacional. Un político que comprende su tierra es capaz de abordar los problemas del país de manera más serena», afirmó tras su victoria, defendiendo que solo dejaría la alcaldía para asumir la presidencia de la República.

Un físico alterado, una ambición intacta

Pese a las vicisitudes personales —como el vitíligo y la alopecia areata que han transformado visiblemente su aspecto físico en los últimos años—, la determinación de Philippe parece inamovible. Se presenta como un político «profeta en su tierra» capaz de atraer tanto al votante de centro-derecha desencantado como a los moderados que temen la llegada de la Agrupación Nacional al poder.

El avispero de la derecha y la izquierda

El camino hacia 2027 no estará exento de obstáculos. Otros aspirantes como Bruno Retailleau (Los Republicanos) o el mediático Gérald Darmanin intentan ganar tracción, mientras que en la izquierda, figuras como Dominique de Villepin o Jean-Luc Mélenchon mantienen sus cuotas de protagonismo. Sin embargo, a día de hoy, solo el alcalde de Le Havre parece tener la estructura y el respaldo popular necesarios para evitar que la segunda vuelta de las presidenciales sea un monólogo de la extrema derecha.