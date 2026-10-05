La actuación se extenderá durante tres años a más de un centenar de calles y viales de la ciudad, iniciándose esta semana en la zona del Serrallo

CEUTA. — La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda del Gobierno ceutí ha puesto en marcha la campaña de rehabilitación y mejora del pavimento más envergadura de los últimos años en la ciudad autónoma. Con un presupuesto total de 7,7 millones de euros (7.769.234 euros) y un plazo de ejecución previsto de tres años, el proyecto abarcará intervenciones en más de un centenar de calles, avenidas y viales repartidos por todas las barriadas.

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Las primeras labores del plan han dado comienzo este lunes 5 de octubre y se prolongarán hasta el 9 de octubre en el sector noroeste, centrándose de forma concreta en el ámbito de García Aldave y el Serrallo.

MÁXIMA COBERTURA EN BARRIADAS Y CENTRO URBANO

El proyecto busca recuperar la cota original de la calzada e incrementar la seguridad vial tras haberse demorado por situaciones coyunturales del verano:

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