Una embarcación especializada tipo pontona ha comenzado este jueves los trabajos de micropilotaje en el subsuelo marino dentro de una intervención en dos fases valorada en 7 millones de euros que posteriormente se extenderá a Benzú.

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Las obras para reformar y ampliar el espigón fronterizo del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos, han dado comienzo este jueves tras la llegada a la zona de una embarcación especializada procedente de la Península, según informa El Faro de Ceuta.

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La actuación, impulsada por el Ministerio del Interior como respuesta a la entrada masiva de migrantes registrada a finales del pasado mes de julio, tiene como finalidad reforzar la estructura marítima fronteriza tras varios meses de tramitación administrativa, estudios técnicos y permisos medioambientales iniciados en agosto.

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Ejecución técnica y fases del proyecto

Los trabajos han arrancado con el posicionamiento de una pontona —una plataforma flotante anclada para operar con precisión frente al oleaje— encargada de perforar el fondo marino e inyectar columnas de micropilotes a entre 19 y 20 metros de profundidad. Sobre esa cimentación se colocarán bloques de hormigón y piedra maciza de escollera, coronados finalmente por un armazón de acero de 6 metros de altura diseñado para resistir la corrosión y el impacto del mar.

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 7 millones de euros y se estructura en dos fases:

Fase / Elemento Actuación prevista Primera fase Prolongación de 15 metros lineales mar adentro (en tres tramos modulados sobre pilotes) y cerramiento superior con malla antitrepa y peines curvos invertidos. Segunda fase Ampliación de 100 metros lineales adicionales mediante un dique vertical, sumándose a los aproximadamente 50 metros actuales hasta alcanzar los 150 metros de estructura. Refuerzo marítimo Continuación mar adentro mediante 350 metros de barrera flotante suplementaria.

Declaraciones del delegado del Gobierno y siguiente paso en Benzú

El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha explicado a pie de obra que la llegada de esta embarcación —de la que existen muy pocas unidades en España— marca el inicio efectivo de una intervención «muy técnica» ejecutada por profesionales de la empresa pública Tragsa y compañías especializadas desplazadas desde la Península.

Una vez finalicen las labores en el espigón sur del Tarajal, el mismo dispositivo y procedimiento técnico se trasladarán a la frontera norte, en Benzú, para completar el refuerzo del perímetro marítimo de la ciudad autónoma.