La periodista Lorena García ha compartido su experiencia tras un reciente viaje a Marruecos, realizado en medio de la crisis migratoria que afecta a la región. Durante su intervención en el programa ‘Espejo Público’, García describió el viaje como «familiar y de turismo», y afirmó que no consideró cancelarlo a pesar de la «sensación agridulce» de visitar un país que considera hostil con el suyo.

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García destacó que en Marruecos existe la percepción generalizada de que se permitió el paso de miles de inmigrantes marroquíes a Ceuta el pasado 30 de julio. Según la periodista, «Marruecos hizo brazos caídos y miró para otro lado». Durante su recorrido, que comenzó en Tánger y continuó hacia Fez y el desierto, García observó un control militar estricto en todo el país.

La periodista relató haber pasado por varios ‘checkpoints’ fronterizos, donde el control militar era constante. «No se te pueden colar 100.000 personas y que entren a Castillejos sin que nadie vea nada porque el control militar es férreo», comentó García, quien también mencionó la asistencia de un guía local durante su viaje.

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En sus conversaciones con los habitantes locales, García encontró comparaciones entre la situación de Ceuta y Marruecos con la de Gibraltar y España. Muchos marroquíes consideran que Ceuta es parte de Marruecos, basándose en argumentos históricos. Además, García mencionó que en Marruecos se ha consolidado la opinión de que Estados Unidos e Israel están utilizando al país para incomodar a España.