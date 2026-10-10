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Este fin de semana, el Gobierno de Ceuta ha compartido un vídeo reviviendo la entrega íntegra de la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, un acontecimiento que simboliza un motivo de orgullo para la ciudad.

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El acto destaca la importancia de las relaciones entre Ceuta y la comunidad Valenciana, evidenciando el cariño y el respaldo recibido por parte de esta institución autonómica hacia la ciudad ceutí.

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Desde el Gobierno de Ceuta se agradece el apoyo continuo recibido, reafirmando la conexión y colaboración entre distintas regiones de España.