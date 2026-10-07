CEUTA — El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, la certificación notarial que acredita la secuencia de llamadas y mensajes de auxilio emitidos hacia la Presidencia del Gobierno y diversos ministerios en los días previos a la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio.

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La documentación aportada va más allá del requerimiento inicial de la magistrada. Además de los intentos de contacto directo con el gabinete de Pedro Sánchez —concretamente con su director de gabinete, Diego Rubio—, el Ejecutivo ceutí ha incorporado el registro verificado de las comunicaciones realizadas con los ministerios de Interior, Asuntos Exteriores, Defensa y Política Territorial.

Según los registros notariales, entre el 27 y el 30 de julio se efectuaron diez llamadas desde el teléfono del jefe de Gabinete de la Presidencia de Ceuta, sumando apenas diez minutos de conversación en total, de las cuales siete no fueron atendidas por el Gobierno central. Esta relación detallada de fechas, horas y duraciones busca constatar ante el juzgado que las alertas sobre la crisis inminente fueron transmitidas formalmente a la Administración General del Estado antes de que se produjeran las entradas.

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