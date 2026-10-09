El pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ha acordado conceder la Alta Distinción de la Generalitat y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor a varias personalidades y entidades, entre ellas la Ciudad Autónoma de Ceuta. Este reconocimiento se otorga en el marco de la celebración del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

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El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, adelantó el pasado lunes la concesión del galardón al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una recepción en el Palau. La Generalitat busca expresar su «reconocimiento, afecto y solidaridad» hacia Ceuta, destacando su capacidad para mantener la cohesión y fortaleza incluso en momentos difíciles.

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Reconocimiento a la resiliencia de Ceuta

La Generalitat Valenciana ha subrayado la presión inédita que Ceuta ha enfrentado desde finales de julio debido a la «entrada irregular, masiva y simultánea de un elevado número de personas», lo que ha afectado sus servicios públicos y la vida cotidiana. A pesar de estas dificultades, las instituciones, profesionales, entidades sociales, empresas y ciudadanía de Ceuta han logrado mantener la actividad de la ciudad y preservar la convivencia.

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El reconocimiento a Ceuta se suma a otras distinciones otorgadas por el Consell en esta ocasión. Entre los galardonados se encuentran el torero Luis Francisco Esplá, los futbolistas Ferran Torres y Alejandro Grimaldo, y las gimnastas Marina Cortelles y Lucía Muñoz, todos ellos por sus contribuciones en sus respectivos campos.

Otras distinciones otorgadas

Además de Ceuta, la Generalitat ha concedido la Distinción de la Generalitat a la agente medioambiental Cristina Gallardo, a título póstumo. El Premio de las Letras ha sido para el poeta Carlos Marzal, mientras que el título de Embajadores de la Comunitat ha recaído en el actor Enrique Arce y el Colegio del Arte Mayor de la Seda.

La Distinción al Mérito Cultural ha sido otorgada a los artistas Vicente Colom y Rafael Serrallet Gómez, así como a la Asociación Cultural Caballistas de la Entrada de Toros de Segorbe. En el ámbito empresarial, han sido reconocidos Juan Perán, M.ª Dolores Guillamón, Vicente Giner, Francisco Martínez y la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia.