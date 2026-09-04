La Universidad de Granada (UGR) analiza trasladar algunas clases teóricas a formato telemático en la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta como medida preventiva ante la situación que atraviesa la ciudad.

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La Universidad de Granada (UGR) estudia la posibilidad de recuperar parcialmente la docencia online en la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta ante el inicio del nuevo curso universitario. La medida se plantea como una opción preventiva dentro de las actuaciones que analiza la institución académica.

Según la información publicada por Redacción Médica, la propuesta afectaría únicamente a las clases teóricas programadas en las últimas horas de la tarde, cuando ya ha anochecido, con el objetivo de reforzar la sensación de seguridad entre el alumnado.

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El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, José Luis Gómez Urquiza, ha explicado que el campus no ha registrado incidentes y que la situación en sus instalaciones está «totalmente controlada». No obstante, reconoce que existe preocupación entre parte de los estudiantes por la situación que vive Ceuta.

La Universidad de Granada ha activado un comité específico encargado de diseñar medidas para afrontar las consecuencias de la crisis actual. Entre las opciones que se valoran se encuentran el refuerzo de la seguridad en los accesos al campus y la identificación de los estudiantes para entrar en las instalaciones universitarias.

La facultad también ha recibido consultas de alumnos de nuevo ingreso que han trasladado su inquietud tras conocer la actualidad de las últimas semanas. Aunque no constan renuncias a plazas en el Grado de Enfermería, los responsables universitarios admiten preocupación por el posible impacto que la situación pueda tener en futuras matriculaciones.

Además, la UGR trabaja junto a la Ciudad Autónoma en alternativas para facilitar la actividad académica, entre ellas la posibilidad de habilitar un microbús para los desplazamientos de los estudiantes hasta los centros sanitarios donde realizan sus prácticas.

También se estudia ampliar las plazas de prácticas en otras ciudades con convenios de colaboración, aunque desde la Facultad de Ciencias de la Salud insisten en que Ceuta continúa ofreciendo una formación de calidad para los futuros profesionales sanitarios.