El Gobierno destina 3,2 millones de euros a un protocolo extraordinario con vigilancia policial las 24 horas, vallados de refuerzo y apoyo psicosocial ante la inquietud del profesorado y las familias.

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Ceuta — La ciudad autónoma se prepara para encarar el próximo 8 de septiembre el inicio de curso escolar más delicado y complejo de los últimos años. Como respuesta a la profunda incertidumbre provocada por los sucesos migratorios registrados a finales de julio y ante las demandas de la Junta de Personal Docente no Universitario, el Gobierno ha activado un plan de choque dotado con 3,2 millones de euros para garantizar la seguridad y estabilidad en los centros educativos.

Docentes y familias han manifestado su preocupación ante un regreso a las aulas marcado por un entorno fuertemente custodiado, reclamando medidas urgentes al Ministerio de Educación para evitar cualquier tipo de riesgo añadido durante la actividad lectiva.

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Despliegue de seguridad y refuerzo de infraestructuras

La Delegación del Gobierno, en coordinación con el Mando Único, coordinará un dispositivo de protección continuo que transformará la operativa habitual de las escuelas e institutos:

Presencia policial 24 horas: Agentes mantendrán una vigilancia permanente en los perímetros escolares y en los accesos considerados más sensibles mientras persista el nivel de alerta.

Agentes mantendrán una vigilancia permanente en los perímetros escolares y en los accesos considerados más sensibles mientras persista el nivel de alerta. Seguridad privada y cerramientos: Se contratará personal de vigilancia privada para reforzar a las fuerzas públicas y se instalarán vallados suplementarios en las infraestructuras que lo requieran.

Se contratará personal de vigilancia privada para reforzar a las fuerzas públicas y se instalarán vallados suplementarios en las infraestructuras que lo requieran. Flexibilización de horarios y accesos: Se reforzará la plantilla de conserjería y se habilitarán aulas matinales y vespertinas para escalonar las entradas y salidas del alumnado. El Ministerio de Educación estudia además extender las aulas matinales a los institutos de Secundaria.

Apoyo psicosocial y facilitación docente

Ante el impacto emocional ocasionado por la tensión social vivida en la ciudad, el protocolo contempla una línea específica de contención y acompañamiento dentro de la comunidad educativa.

Ámbito de actuación Medidas aprobadas en el protocolo Atención psicosocial Equipos especializados para la prevención emocional, gestión del estrés y detección de vulnerabilidades en alumnos, docentes y familias. Gestión académica Flexibilización de las programaciones anuales para adaptar el temario en caso de incidencias. Facilidades laborales y transporte Se contempla habilitar el teletrabajo para el profesorado que lo precise y la gratuidad del transporte escolar durante el periodo crítico.

A diferencia del resto de España, donde la vuelta al cole discurre entre los debates habituales sobre la inflación de los materiales o las convocatorias de huelga, Ceuta encara este 8 de septiembre con el foco absoluto puesto en garantizar que las aulas sean espacios seguros y estables.