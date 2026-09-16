El gel facial Hidrata de Deliplus, con ácido hialurónico y aloe vera, se sitúa entre los productos mejor valorados en un análisis de la organización de consumidores

Encontrar una crema hidratante eficaz y económica no siempre implica recurrir a productos de alta gama. Así lo refleja un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que situó entre las opciones mejor valoradas un producto de Mercadona con un precio cercano a los 5 euros.

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Se trata del Gel facial Hidrata Deliplus con ácido hialurónico para piel normal y grasa, una crema que combina ingredientes destinados a mejorar la hidratación de la piel, como el ácido hialurónico y el aloe vera.

El producto de la marca blanca de Mercadona ha conseguido destacar frente a otras firmas conocidas gracias a su relación entre prestaciones y precio, según el estudio realizado por la OCU.

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Un análisis con 16 cremas hidratantes

Para elaborar su comparativa, la OCU analizó 16 cremas hidratantes, teniendo en cuenta diferentes aspectos como la capacidad de hidratación, la composición, el etiquetado, la satisfacción de las usuarias y el diseño del envase desde una perspectiva ambiental.

Uno de los criterios principales del estudio fue la eficacia hidratante, considerada el elemento más importante a la hora de valorar este tipo de productos.

La organización incluyó tanto marcas reconocidas como alternativas más económicas, mostrando que el precio no siempre determina la calidad final de una crema.

Ácido hialurónico y aloe vera como principales activos

Entre los elementos destacados del producto de Mercadona se encuentra su contenido en ácido hialurónico, un ingrediente utilizado en cosmética por su capacidad para ayudar a retener agua en la piel y favorecer una sensación de mayor suavidad.

La fórmula también incorpora aloe vera, conocido por sus propiedades hidratantes y calmantes, además de otros componentes como el extracto de raíz de Imperata Cylindrica, destinado a favorecer la retención de humedad.

El producto se presenta en un envase de 50 ml y está orientado especialmente a quienes buscan mantener una correcta hidratación facial sin realizar un gran desembolso.

Nivea también destaca en la comparativa

El análisis de la OCU también situó entre las cremas mejor valoradas a la Naturally Good de Nivea, una alternativa con una fórmula basada en aloe vera ecológico y un alto porcentaje de ingredientes de origen natural.

Esta crema, con un precio algo superior que la opción de Mercadona, destaca por ofrecer hidratación durante 24 horas y una sensación refrescante, aunque su composición incluye fragancias que pueden no ser adecuadas para algunas pieles sensibles.

Una opción económica para el cuidado diario

La comparación refleja que existen productos accesibles capaces de ofrecer buenos resultados dentro del cuidado facial.

La crema Hidrata Deliplus de Mercadona, gracias a su precio reducido y a la presencia de ingredientes como el ácido hialurónico y el aloe vera, se ha convertido en una de las opciones más destacadas para quienes buscan una hidratación diaria sin gastar grandes cantidades.