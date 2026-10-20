El Gobierno de España ha acreditado la movilización de recursos en Ceuta, permitiendo el retorno de más de 12.700 personas a Marruecos desde el 10 de agosto de 2026.

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La Autoridad Funcional en Ceuta ha desestimado un requerimiento previo de la ciudad autónoma y ha detallado las actuaciones llevadas a cabo en materia de seguridad, espacios reglados, desalojos, triajes y la agilización de trámites para el retorno de la mayoría de los migrantes.

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Estas actuaciones se enmarcan en el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, que establece medidas urgentes de carácter social y económico para apoyar a la ciudad de Ceuta.

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