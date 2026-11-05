El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado durante la reunión del comité de situación que la ciudad autónoma experimenta una clara mejoría en la gestión migratoria, anunciando el próximo desmantelamiento de recursos temporales gracias a la salida de más de 15.000 personas hacia Marruecos desde el pasado mes de agosto.

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Balance optimista y descenso de la presión migratoria

Durante su intervención posterior al encuentro institucional, el ministro ha querido salir al paso de las críticas políticas sobre la situación de la ciudad, calificando de «falacia» y de manifestación falsa cualquier discurso que niegue la recuperación progresiva de los espacios urbanos y el alivio en las calles ceutíes.

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Según los datos aportados por el Ejecutivo central, el retorno de más de 15.000 personas migrantes desde mediados de agosto consolida una tendencia a la baja en la presión asistencial y fronteriza. Este escenario permitirá al Gobierno acometer de forma inminente el desmantelamiento de los campamentos y dispositivos de acogida provisionales habilitados durante los momentos más críticos de la emergencia.

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Continuidad en la reorganización de los recursos

Con este balance sobre la mesa, Torres ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de seguir trabajando en la misma dirección. El plan pasa por continuar reordenando los recursos de acogida disponibles, descongestionar las calles y garantizar que la normalidad institucional y social se restablezca por completo en todo el territorio ceutí.