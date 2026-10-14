La ministra Elma Saiz eleva a 11.686 las personas que han regresado a Marruecos y cifra en 3.019 los menores atendidos por el sistema de protección de la Ciudad Autónoma.

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Ceuta — Un total de 4.432 adultos migrantes han completado ya el proceso de triaje, filiación y atención sanitaria inicial en Ceuta tras la crisis asistencial derivada de las entradas masivas registradas durante los meses de verano. Así lo recogen el balance del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las declaraciones de la ministra Elma Saiz sobre la gestión del dispositivo desplegado en la ciudad autónoma.

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Según los datos oficiales, hasta la fecha se contabilizan 11.686 personas que han regresado a Marruecos en el marco de los procedimientos de retorno activados. En paralelo, la red de protección de la Ciudad Autónoma mantiene bajo su tutela y asistencia a 3.019 menores de edad no acompañados, lo que continúa suponiendo un importante desafío asistencial para los recursos locales.

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Despliegue sanitario, logístico y reparto solidario

El balance del dispositivo puesto en marcha para hacer frente a la emergencia refleja una intensa actividad en materia sanitaria y de manutención. Entre las actuaciones realizadas destacan la administración de más de 4.500 vacunas y la distribución de 244.612 kits de alimentación entre los asistidos. Asimismo, las autoridades han habilitado un total de 7.477 plazas en recursos de acogida temporal para garantizar la cobertura básica.

Ante la envergadura de estas cifras, la ministra Elma Saiz ha vuelto a defender la urgencia de establecer un mecanismo de contingencia obligatorio a nivel estatal. A su juicio, este sistema resultaría fundamental para articular un reparto corresponsable y equilibrado de las capacidades de acogida entre todas las comunidades autónomas, permitiendo dar una respuesta más solidaria y humanitaria en los puntos de la frontera sur que sufren una mayor presión migratoria.