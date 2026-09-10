Seguimiento en directo de la última hora de Ceuta, Melilla y Marruecos: frontera, migración, política e institucional. Aquí, las novedades del día, minuto a minuto.
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, califica de «imprevisible» la magnitud de los sucesos en Ceuta del 30 de julio, algo que considera difícil de prever tanto en España como en Europa. Robles defiende que el CNI cumplió con sus tareas de inteligencia previas y que las instituciones actuaron conforme a su deber, aunque admite que siempre se puede mejorar y asegura que Defensa trabajará en esa línea.
Críticas desde Izquierda Unida a la ministra de Defensa. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, considera «de extrema gravedad» la imagen difundida por Casa Real de la reunión entre Robles, el Rey Felipe VI y la cúpula militar para abordar la crisis de Ceuta. Maíllo señala que Robles parece más la ministra del Jefe del Estado que del propio presidente del Gobierno y advierte del riesgo de generar nuevas tensiones institucionales.
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Desde el Congreso, Junts acusa al Ejecutivo de un «descontrol absoluto» tras analizar los documentos sobre los acontecimientos en Ceuta. Su portavoz, Miriam Nogueras, sostiene que Pedro Sánchez no mantiene el control ni sobre las fronteras ni sobre la seguridad de las instituciones del Estado.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, urge al Gobierno central a reaccionar ante la situación en Ceuta. El líder autonómico advierte de que la gestión de esta crisis corre el riesgo de convertirse en un grave episodio de desinformación institucional similar al del 11-M.
El Partido Popular censura la gestión del Ejecutivo sobre la crisis fronteriza. Su portavoz nacional, Borja Sémper, afirma que la información desclasificada contradice la versión oficial y acusa al Gobierno de proyectar una imagen de debilidad internacional al tiempo que cuestiona la labor de los servicios de inteligencia.
Durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha abordado la situación migratoria en Ceuta defendiendo que el cumplimiento de la ley debe ir de la mano de la humanidad. Peramato ha asegurado que el respeto a la legalidad y a la dignidad humana no son incompatibles, al tiempo que ha reconocido la empatía y la responsabilidad con la que la población ceutí sigue afrontando esta crisis.
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