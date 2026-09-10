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Críticas desde Izquierda Unida a la ministra de Defensa. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, considera «de extrema gravedad» la imagen difundida por Casa Real de la reunión entre Robles, el Rey Felipe VI y la cúpula militar para abordar la crisis de Ceuta. Maíllo señala que Robles parece más la ministra del Jefe del Estado que del propio presidente del Gobierno y advierte del riesgo de generar nuevas tensiones institucionales.

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