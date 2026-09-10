La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha aprovechado su discurso de apertura del Año Judicial para abordar la crisis migratoria desatada a finales de julio tras la llegada masiva de miles de personas a Ceuta. Ante el rey Felipe VI y las principales autoridades del Estado, Peramato hizo un llamamiento explícito a la aplicación estricta de la ley y a la restitución del orden institucional y ciudadano en la ciudad autónoma.

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Principios legales y reconocimiento a los ciudadanos

En su intervención ante los máximos representantes de la magistratura y del Gobierno, la fiscal general contrapuso la complejidad del escenario actual con la actitud demostrada por la población ceutí:

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«Es necesario preservar el principio de legalidad y el retorno a una situación de plena seguridad y normalidad [en Ceuta]».

Asimismo, trasladó un mensaje de «reconocimiento y solidaridad» a la ciudadanía de Ceuta, destacando que ha sabido afrontar una coyuntura crítica con «serenidad, responsabilidad y cercanía» hacia las personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad.