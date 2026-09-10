Cuarenta y dos días después del cruce masivo registrado en Ceuta, las comunidades autónomas han comenzado a recibir a los primeros menores migrantes no acompañados para aliviar la saturación de la ciudad autónoma. La comunidad foral de Navarra se convertirá este mismo jueves en el primer destino de este proceso de reubicación con la llegada de dos niñas de origen marroquí.

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El compromiso de Navarra

La presidenta del Gobierno navarro, María Chivite, ha confirmado que la región asumirá la acogida de un total de cinco menores dentro de su sistema de asistencia pública. Chivite ha defendido la disposición de su Ejecutivo para dar respuesta a esta crisis institucional y humanitaria:

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«[Navarra hará] todo lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades y de nuestras competencias».

Este primer traslado marca el inicio del plan de reparto peninsular diseñado para redistribuir a los menores tutelados que continúan bajo la custodia de la Ciudad Autónoma de Ceuta tras las entradas registradas a finales del pasado mes de julio.