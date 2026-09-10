El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado duramente contra la estrategia del Ejecutivo en relación con la crisis migratoria de Ceuta. En declaraciones ofrecidas en los pasillos de la Cámara Baja, el diputado independentista sostuvo que la publicación de los informes gubernamentales sobre lo sucedido responde a un «señalamiento claro» hacia la ministra de Defensa, Margarita Robles.

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Cortina de humo e interés diplomático

Según la tesis expuesta por el portavoz republicano, Moncloa prefiere alimentar el debate sobre sus pugnas internas a asumir el coste político y diplomático de señalar al reino alauí.

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«Prefieren que se hable de sus peleas y disputas internas a que se hable de Marruecos».

Al ser cuestionado sobre si resulta una temeridad atribuir responsabilidades o posibles negligencias al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) —dependiente de Defensa—, Rufián tiró de ironía al señalar que «la temeridad es la ideología más transversal dentro del Gobierno para según qué cosas».

Asimismo, argumentó el motivo por el cual, a su juicio, el Ejecutivo evita cualquier enfrentamiento directo con Rabat: la frontera permanece abierta y, en caso de que Marruecos decidiera cerrarla, «España tiene un problemón».