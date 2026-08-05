El Gobierno modificó en junio las partidas presupuestarias para incorporar 29.686 millones de euros adicionales destinados a amortizar deuda pública con vencimiento durante 2026. Con este ajuste, el crédito total previsto para hacer frente al pago de letras y bonos del Tesoro asciende a 158.483 millones, según el último informe mensual del Ministerio de Hacienda.

La ampliación supone que el gasto destinado a amortizar deuda superará en más de 28.000 millones de euros el registrado en 2025, cuando se emplearon alrededor de 130.000 millones.

Durante los primeros seis meses del año, el Tesoro ya había desembolsado 82.561 millones de euros, un 11% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El encarecimiento de la financiación presiona al Tesoro

La modificación presupuestaria se produce en un contexto de subida de los tipos de interés.

El Banco Central Europeo elevó el precio oficial del dinero en un cuarto de punto el pasado 11 de junio, hasta situarlo en el 2,25%. Este movimiento repercute en el coste que debe asumir el Tesoro para colocar nueva deuda entre inversores nacionales e internacionales.

En una de las últimas subastas, el Estado adjudicó 6.215 millones de euros en letras, con una rentabilidad media del 2,512% para los títulos a seis meses y del 2,679% para los emitidos a doce meses.

Estos intereses superaron los ofrecidos en subastas anteriores, lo que refleja un mayor coste de financiación para las nuevas emisiones.

La inflación mantiene abierta la posibilidad de nuevas subidas

La inflación de la zona euro continúa por encima del objetivo del 2%, mientras que en España se sitúa en el 3,8% en términos armonizados, según los datos recogidos en la información.

Este escenario ha llevado a algunos analistas a contemplar nuevas subidas de los tipos de interés después del verano.

La posibilidad de que el BCE eleve el tipo oficial hasta el 2,5% y apruebe otro incremento antes de finalizar el año podría traducirse en un nuevo encarecimiento de la deuda emitida por España y otros países europeos.

Más de 77.000 millones en modificaciones presupuestarias

La ampliación de la partida destinada a la deuda pública es el mayor ajuste realizado por el Gobierno durante los primeros seis meses del año, aunque no el único.

Según los datos de Hacienda, el Ejecutivo ha modificado partidas presupuestarias por un valor superior a 77.000 millones de euros en ese periodo.

El Gobierno continúa operando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados, ante la ausencia de nuevas cuentas aprobadas durante la actual legislatura.

Esta situación obliga a realizar modificaciones y transferencias de crédito para adaptar las partidas a las necesidades de cada ejercicio.

La oposición cuestiona los cambios sin nuevas cuentas

Las modificaciones presupuestarias han generado críticas por parte de la oposición, que reprocha al Ejecutivo introducir cambios de gran alcance sin que exista un nuevo proyecto de Presupuestos aprobado por el Congreso.

La mayor variación corresponde a la deuda pública, con casi 30.000 millones adicionales. A continuación aparece la Seguridad Social, cuyo presupuesto fue modificado en 7.381 millones de euros.

Este organismo se encarga del pago de las pensiones, las prestaciones por incapacidad temporal, el ingreso mínimo vital y otras ayudas.

El aumento de los recursos destinados a amortizar deuda refleja la elevada carga financiera que afronta el Estado en un momento marcado por el encarecimiento de los intereses y la incertidumbre sobre las próximas decisiones del Banco Central Europeo.