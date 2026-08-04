La Seguridad Social destinó en julio 14.432 millones de euros al pago de pensiones contributivas en España. De esa cantidad, 10.589,3 millones correspondieron a jubilaciones, cuya prestación media se situó en 1.573,7 euros mensuales, un 4,5% más que un año antes.

El sistema público supera ya los diez millones de pensiones en vigor, mientras continúa aumentando el número de beneficiarios y el gasto mensual necesario para cubrir las distintas prestaciones.

La pensión media del conjunto del sistema, incluyendo jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y prestaciones en favor de familiares, supera los 1.300 euros al mes.

Las jubilaciones concentran tres cuartas partes del gasto

Las pensiones de jubilación representan la mayor parte de la nómina mensual. En julio absorbieron 10.589,3 millones de euros, aproximadamente tres cuartas partes del gasto total.

La cuantía media de jubilación alcanzó los 1.573,7 euros mensuales, aunque existen diferencias importantes según el régimen en el que haya cotizado cada trabajador.

Quienes proceden del Régimen General perciben una jubilación media de 1.732,7 euros mensuales. En el caso de los trabajadores autónomos adscritos al RETA, la media se sitúa en 1.061,2 euros.

Algunas prestaciones superan los 3.000 euros mensuales, especialmente en regímenes con condiciones laborales y bases de cotización particulares, como el vinculado a la minería. Estas cuantías representan una parte minoritaria del sistema.

Más de dos millones de pensiones de viudedad

Las pensiones de viudedad constituyen el segundo grupo más numeroso, con más de dos millones de prestaciones y una cuantía media cercana a los 945 euros mensuales.

El gasto en esta modalidad alcanzó los 2.287,7 millones de euros durante julio.

Las pensiones de incapacidad permanente sumaron 1.330,6 millones, mientras que las de orfandad representaron 185,7 millones y las prestaciones en favor de familiares otros 38,7 millones.

En total, permanecían activas aproximadamente 1,06 millones de pensiones de incapacidad permanente, 336.294 de orfandad y 46.895 en favor de familiares.

Aumentan las jubilaciones demoradas

La edad de acceso a la jubilación continúa elevándose de manera gradual. Hasta julio se contabilizaron 184.196 nuevas altas, de las que el 11,9% correspondieron a jubilaciones demoradas.

Este porcentaje supera en un punto el registrado un año antes y se encuentra 7,1 puntos por encima del nivel de 2019.

La edad media de jubilación alcanza ya los 65,4 años, frente a los 64,4 años anteriores a la pandemia. El 68,2% de los nuevos jubilados dejó de trabajar al alcanzar la edad ordinaria.

El complemento por brecha de género llega a 1,6 millones de pensiones

El complemento destinado a reducir la brecha de género estaba incorporado en julio a 1.619.109 pensiones.

El 71% de las personas beneficiarias eran mujeres y el importe medio del complemento se situaba ligeramente por debajo de los 77 euros mensuales.

Por otra parte, la nómina de las pensiones de Clases Pasivas alcanzó en junio, último dato disponible, los 514,7 millones de euros, un 5,9% más que durante el mismo mes de 2025.

Este régimen agrupaba 739.646 pensiones en vigor correspondientes a 719.566 pensionistas, entre ellos funcionarios de la Administración General del Estado, personal de Justicia, militares y trabajadores de otros organismos públicos.

El incremento sostenido de beneficiarios, cuantías y jubilaciones mantiene al alza el gasto del sistema público, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento gradual de la edad efectiva de retiro.