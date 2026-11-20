El Congreso de los Diputados convalida medidas urgentes de apoyo financiero para la Ciudad de Ceuta.

Lee tambien: La Diputación Permanente convalida la ayuda de 45,3 millones a Ceuta con el apoyo del PP y el voto en contra de Vox

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 30/2026, de 13 de octubre, que establece medidas extraordinarias y urgentes de apoyo financiero para la Ciudad de Ceuta. Esta decisión fue tomada por la Diputación Permanente del Congreso en su sesión más reciente, destacando la importancia de estas medidas para la región.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

El Real Decreto-ley, que fue inicialmente publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de octubre de 2026, busca proporcionar un respaldo financiero significativo a Ceuta, aunque los detalles específicos sobre la cuantía y la aplicación de estas medidas no se han especificado en el texto disponible.

Lee tambien: Juan Vivas recibe el premio de la Asociación Madrileña de Mediación en reconocimiento a la convivencia y la cohesión en Ceuta

La convalidación de este decreto-ley subraya el compromiso del Gobierno central con el apoyo a Ceuta, especialmente en momentos que requieren intervenciones urgentes para garantizar la estabilidad económica y social de la ciudad.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-24291).