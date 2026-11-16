El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, recibe este lunes en Madrid el galardón concedido por la Asociación Madrileña de Mediación (AMMI). El reconocimiento pone en valor los valores de convivencia, el respeto a la pluralidad cultural y la paz social que caracterizan a la sociedad ceutí.

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Las claves del galardón y la ceremonia

Un premio en nombre de todos los ceutíes: Vivas ha querido subrayar desde el primer momento que la distinción no se otorga a título personal, sino en representación del conjunto de los ciudadanos de Ceuta, auténticos artífices de la convivencia intercultural.

Vivas ha querido subrayar desde el primer momento que la distinción no se otorga a título personal, sino en representación del conjunto de los ciudadanos de Ceuta, auténticos artífices de la convivencia intercultural. El desafío de la pluralidad: La asociación impulsora del premio destaca que Ceuta simboliza de manera ejemplar el reto cotidiano de compartir un territorio desde la diversidad, manteniendo firmemente la identidad propia sin menoscabo de la ajena.

La asociación impulsora del premio destaca que Ceuta simboliza de manera ejemplar el reto cotidiano de compartir un territorio desde la diversidad, manteniendo firmemente la identidad propia sin menoscabo de la ajena. El acto institucional: La entrega del galardón se celebra este lunes a partir de las 18:00 horas en el Cine Fuencarral de Madrid, en el marco de la decimosexta edición de los premios que entrega anualmente esta entidad a profesionales, organizaciones e iniciativas destacadas en el ámbito de la concordia y la mediación.

Otras opciones para el titular

Enfoque institucional y directo: Juan Vivas recoge este lunes en Madrid el premio de la Asociación Madrileña de Mediación por la convivencia en Ceuta La Asociación Madrileña de Mediación distingue el modelo de convivencia y pluralidad de Ceuta El presidente de Ceuta recibe un galardón en Madrid en nombre de todos los ciudadanos caballas

Enfoque centrado en los valores sociales: Ceuta es premiada en Madrid por su ejemplaridad en la defensa de la diversidad cultural y la paz social El compromiso de Ceuta con la convivencia y el respeto intercultural, premiado por la AMMI Vivas traslada a Madrid el orgullo de la pluralidad ceutí al recoger el reconocimiento de la mediación madrileña



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