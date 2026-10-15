El IBEX 35 cierra la sesión del jueves, 15 de octubre de 2026 en 19.177,70 puntos, con una variación de -53,00 puntos (-0,28%) y tendencia a la baja, según Yahoo Finance. La sesión dejó un rango intradía que fue desde los 19.119,00 hasta los 19.374,40 puntos.

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El índice abrió en 19.203,80 puntos y terminó por debajo del cierre de la sesión anterior, que marcó 19.230,70 puntos. Con este resultado, el mercado mantiene la presión bajista en el tramo final de la jornada.

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Cómo cerró el IBEX 35

La sesión comenzó con el IBEX 35 en 19.203,80 puntos, si bien el comportamiento posterior condujo a una corrección que acabó reflejándose en el cierre.

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En la negociación intradía, el índice alcanzó un máximo de 19.374,40 puntos y tocó un mínimo de 19.119,00. El diferencial entre ambos extremos muestra una volatilidad contenida, aunque la dirección terminó inclinándose hacia las caídas.

Respecto a la referencia de la sesión anterior, el IBEX 35 retrocedió desde 19.230,70 puntos hasta los 19.177,70, lo que resume el tono predominante de la jornada.

Cita: según Yahoo Finance, el IBEX 35 cerró el 15 de octubre de 2026 en 19.177,70 puntos, con una variación de -53,00 puntos (-0,28%).

Evolución de la semana

En las últimas cinco sesiones, el IBEX 35 alterna movimientos con predominio de la volatilidad y un saldo que no termina de consolidar subidas. El 9 de octubre cerró en 19.033,10 puntos, después de una sesión en la que el mínimo coincidió con el cierre (19.033,10).

El 12 de octubre el índice recuperó terreno hasta 19.285,80 puntos, manteniendo un máximo de 19.300,60 y un mínimo de 19.155,00.

Posteriormente, el 13 de octubre el IBEX 35 moderó la ganancia y cerró en 19.210,70 puntos, tras un tramo intradía que llegó a 19.414,40 y cayó hasta 19.175,70.

El 14 de octubre volvió a situarse en 19.230,70 puntos, con un máximo de 19.351,90 y un mínimo de 19.123,10. En la sesión del 15 de octubre, el índice cerró en 19.177,70 puntos, profundizando el tono bajista del momento.

Euríbor y mercados

La evolución de los mercados suele estar acompañada por la atención al Euríbor y a las expectativas sobre tipos de interés. En un entorno de tipos, el comportamiento del índice responde tanto a factores bursátiles internos como al coste del dinero y a la señal que transmiten las decisiones de política monetaria.

En estas jornadas, la negociación del IBEX 35 refleja la cautela de los inversores y la preferencia por una gestión prudente del riesgo. En ese contexto, el Euríbor actúa como referencia relevante para productos ligados a hipotecas y financiación, y por ello se mantiene en el foco del mercado.

Con el IBEX 35 en 19.177,70 puntos y una variación diaria de -0,28%, la sesión refuerza la dinámica de tendencia a la baja que marca el tramo más reciente.

Cierre: el IBEX 35 terminó el jueves 15 de octubre de 2026 en 19.177,70 puntos (-0,28%), tras un mínimo de 19.119,00 y un máximo de 19.374,40, según Yahoo Finance.

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