Los establecimientos hoteleros de Ceuta registraron 3.411 viajeros en octubre de 2026, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el mismo mes del año anterior fueron 7.415, un descenso del 54,0%.

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Las pernoctaciones sumaron 13.819, frente a las 12.765 de hace un año, lo que supone una estancia media de 4,1 noches por viajero.

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De los viajeros, 469 residían en el extranjero (13,7%) y el resto en España.

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El grado de ocupación por plazas fue del 57,6% (un 53,9% hace un año).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Ocupación Hotelera, octubre de 2026. Datos publicados por el INE; noticia elaborada automáticamente por El Periódico de Ceuta a partir de las cifras oficiales.