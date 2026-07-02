El IBEX 35 ha cerrado la sesión del jueves 2 de julio de 2026 en 19.671,80 puntos, con una subida de 1,37% (+265,20 puntos). Tras abrir en 19.418,80, el selectivo español recuperó posiciones con un máximo intradía en 19.799,50 y un mínimo en 19.389,80, confirmando la tendencia al alza que marcó el pulso del mercado.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, la sesión dejó un balance positivo frente al cierre previo de 19.406,60, en una jornada en la que el ánimo inversor fue de menos a más y el índice logró asentarse por encima de niveles clave.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión comenzó con cautela, pero la evolución posterior cambió el guion. El IBEX 35 arrancó en 19.418,80 y, aunque marcó un mínimo intradía en 19.389,80, el mercado reorientó su rumbo rápidamente hacia el alza. A partir de ahí, el índice fue escalando posiciones hasta alcanzar 19.799,50 durante el tramo central, para terminar cediendo ligeramente terreno, pero manteniendo el tono positivo en el cierre.

El resultado final, 19.671,80 puntos, supone una sesión que refuerza la lectura técnica de recuperación desde el inicio de la semana. En comparación con el cierre anterior de 19.406,60, el avance de 265,20 puntos indica un claro impulso comprador, propio de jornadas en las que el mercado busca recuperar confianza tras sesiones previas de mayor oscilación.

Evolución de la semana

En las últimas cinco sesiones, el IBEX 35 dibuja una pauta de movimientos relativamente amplios, con alternancia entre estabilización y intentos de rebote:

2026-06-26: cierre en 19.425,30 (apertura 19.485,30; máx 19.512,70; mín 19.330,60).

cierre en (apertura 19.485,30; máx 19.512,70; mín 19.330,60). 2026-06-29: cierre en 19.387,40 (apertura 19.392,70; máx 19.432,80; mín 19.317,80).

cierre en (apertura 19.392,70; máx 19.432,80; mín 19.317,80). 2026-06-30: cierre en 19.471,90 (apertura 19.411,00; máx 19.527,40; mín 19.381,60).

cierre en (apertura 19.411,00; máx 19.527,40; mín 19.381,60). 2026-07-01: cierre en 19.406,60 (apertura 19.450,10; máx 19.450,20; mín 19.276,00).

cierre en (apertura 19.450,10; máx 19.450,20; mín 19.276,00). 2026-07-02: cierre en 19.671,80 (apertura 19.418,80; máx 19.799,50; mín 19.389,80).

La diferencia más visible se encuentra en la sesión de este jueves: después de un cierre del viernes anterior en 19.406,60, el índice ha dado un salto al alza con una recuperación que supera la barrera psicológica de los 19.600. Aunque la foto semanal sigue mostrando volatilidad, el cierre de hoy es el más favorable del tramo listado y marca un punto de inflexión.

Euríbor y mercados

Más allá del movimiento del parqué, el contexto financiero europeo continúa condicionando la lectura de inversores y hogares. En el caso del Euríbor, el mercado lo observa como termómetro de la trayectoria de tipos y de la dirección esperada de la financiación en la zona euro. En términos generales, el Euríbor se mueve al compás de las decisiones y expectativas sobre tipos de interés, así como de la evolución de la liquidez y del coste del dinero en los mercados monetarios.

Con todo, el efecto de los tipos no se refleja en un único “botón” del mercado: suele combinarse con factores sectoriales, resultados empresariales y el apetito por el riesgo. Hoy, el IBEX 35 ha mostrado una clara preferencia por el posicionamiento en positivo, en una sesión que, según Yahoo Finance, terminó con variación positiva del 1,37%.

En conjunto, y con el IBEX 35 cerrando en 19.671,80, la jornada del jueves deja un mensaje de fortaleza táctica: el selectivo no solo se recupera frente al cierre anterior, sino que también aprovecha el impulso intradía para consolidar un giro hacia la tendencia al alza.

Cierre (Yahoo Finance): 19.671,80 puntos; +1,37% (+265,20) en la sesión del 2 de julio de 2026.