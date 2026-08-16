El precio de la luz para hoy, lunes 17 de agosto de 2026, se sitúa en un promedio de 0,2024 €/kWh, dentro de una jornada con diferencias claras entre tramos. El día combina una ventana muy barata con un momento de encarecimiento que conviene tener controlado si quieres ajustar el consumo doméstico.

Según los datos para esta fecha, la hora más barata es 14:00 – 15:00 (0,1044 €/kWh) y la hora más cara aparece en la franja 21:00 – 22:00 (0,3509 €/kWh). El objetivo para ahorrar hoy es concentrar tareas intensivas en la parte del día con mejores precios y retrasarlas lo máximo posible respecto a la noche.

Horas clave para ahorrar: de 14:00 a 15:00 y ojo con el pico de 21:00

Si puedes mover parte del consumo, hoy hay un tramo especialmente favorable: la franja más económica es 14:00 – 17:00 con un precio de 0,1115 €/kWh. Es la ventana ideal para programar, por ejemplo, lavadora, lavavajillas o el uso puntual del horno cuando encaje en tu rutina.

El contraste también es claro: entre las horas más baratas y el pico máximo de la jornada (21:00 – 22:00), el precio sube con fuerza. Por eso, como regla práctica, intenta evitar los usos de mayor consumo justo en esa franja de la noche y traslada lo que puedas a la tarde.

Evolución del precio por tramos: madrugada, mañana, tarde y noche

Madrugada (00:00-07:00): arrancan precios moderados, con valores en torno a los 0,18-0,21 €/kWh. Hacia el final del bloque, entre 06:00 y 07:00, se aprecia un repunte que ya anuncia que no conviene “tirar” del consumo intensivo sin más.

Mañana (07:00-13:00): la energía se encarece hasta el entorno de 08:00-09:00 (con los precios más altos de la primera mitad del día), y después empieza a bajar. Hacia 12:00-13:00 se notan los mínimos de la mañana, bajando hasta 0,1632 €/kWh y 0,1284 €/kWh en 12:00-13:00.

Tarde (13:00-19:00): es el tramo más rentable. Tras un paso por 13:00 – 14:00 (0,1411 €/kWh), llega el “codo” de precios: 14:00 – 17:00 se mantiene en la zona más económica (incluyendo la hora más barata del día), y a partir de 17:00 comienza a subir progresivamente. Aun así, todavía se puede aprovechar la tarde para ajustar la factura.

Noche (19:00-24:00): es la parte menos favorable. Desde 18:00 se entra en precios más altos (por ejemplo, 18:00-19:00 sube a 0,2609 €/kWh), se remata con el máximo en 21:00 – 22:00 (0,3509 €/kWh) y, ya después, empieza a remitir: 22:00-23:00 baja a 0,2549 €/kWh y 23:00-24:00 se sitúa en 0,2331 €/kWh.

Precio de la luz por horas (17/08/2026)