El IBEX 35 cerró la sesión del lunes, 12 de octubre de 2026 en 19.285,80 puntos, con una variación de +252,70 puntos (+1,33%) respecto al cierre anterior.

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La sesión llegó a un máximo intradía de 19.300,60 y a un mínimo de 19.155,00, según los datos de mercado.

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Cómo cerró el IBEX 35

El cierre supone una mejora frente al cierre de la jornada anterior, que fue de 19.033,10 puntos.

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Según Yahoo Finance, el índice:

tuvo apertura en 19.227,40 puntos;

en puntos; marcó un máximo intradía de 19.300,60 ;

de ; registró un mínimo intradía de 19.155,00 ;

de ; y terminó con una subida de +1,33% (252,70 puntos).

Para Ceuta, estos movimientos del IBEX 35 tienen un efecto indirecto en el ahorro y en la percepción del riesgo en los mercados financieros, especialmente en decisiones domésticas como planes, fondos o productos ligados a la evolución de los tipos.

Evolución de la semana

La sesión del 12 de octubre se inscribe en una secuencia reciente con vaivenes: en las últimas cinco sesiones recogidas por Yahoo Finance, el IBEX 35 ha alternado subidas y caídas, con una recuperación en el tramo final.

2026-10-06 : cierre en 19.444,20 puntos.

: cierre en puntos. 2026-10-07 : cierre en 19.118,00 puntos.

: cierre en puntos. 2026-10-08 : cierre en 18.928,90 puntos.

: cierre en puntos. 2026-10-09 : cierre en 19.033,10 puntos.

: cierre en puntos. 2026-10-12: cierre en 19.285,80 puntos.

La jornada de hoy supone un impulso frente al cierre anterior y permite recuperar parte del terreno perdido en días previos. El historial reciente muestra que el índice sigue siendo sensible a cambios en las expectativas que dominan el sentimiento inversor.

Para los ceutíes interesados en la renta variable, esto suele traducirse en un mayor apetito por el riesgo cuando el mercado mejora y en la búsqueda de alternativas más defensivas cuando cae; no obstante, el comportamiento del IBEX 35 no se traslada de forma inmediata a las decisiones de ahorro individuales.

Euríbor y mercados

En Ceuta, la evolución de los tipos de interés y la referencia del Euríbor siguen siendo relevantes para hogares y empresas, porque influyen en las condiciones de financiación y en la revisión de contratos ligados a esa referencia.

Sin entrar en cifras concretas para el Euríbor, los movimientos bursátiles contribuyen a formar la expectativa sobre la política monetaria y el coste del dinero. Banco, gestoras y ahorradores consultan este conjunto de señales para ajustar posiciones.

Fuente: Yahoo Finance (datos del IBEX 35, sesión del lunes 12 de octubre de 2026).

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