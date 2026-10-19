El IBEX 35 cierra la sesión del lunes 19 de octubre de 2026 en 19.039,30 puntos, con una caída de 287,00 puntos (-1,49%) y tendencia a la baja. El selectivo inicia la jornada en 19.169,90 puntos y se mueve entre 18.925,30 y 19.173,60.

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Según Yahoo Finance, la sesión deja un retroceso frente al cierre de la sesión anterior, que se situó en 19.326,30 puntos.

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Cómo cerró el IBEX 35

La Bolsa española terminó el día en números rojos después de una apertura en la que el índice se situó por encima del cierre previo. El IBEX 35 arrancó en 19.169,90 puntos y alcanzó un máximo intradía de 19.173,60, antes de girar hacia un movimiento más bajista.

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Durante la sesión, el índice marcó un mínimo en 18.925,30 puntos. Esa evolución se tradujo en una variación diaria negativa de 287,00 puntos, lo que equivale al -1,49% reflejado en el cierre del lunes.

Con este resultado, el IBEX 35 queda encadenando una semana en la que alterna descensos y repuntes, pero que culmina con un saldo de signo negativo en la sesión del 19 de octubre.

Evolución de la semana

La secuencia de las últimas cinco sesiones muestra una dinámica irregular. El martes 13 de octubre, el IBEX 35 cerró en 19.210,70 puntos, tras una apertura en 19.375,60 y un máximo de 19.414,40. Dos jornadas después, el jueves 15 de octubre, el selectivo se situó en 19.177,70 puntos, con un rango intradía entre 19.203,80 y 19.119,00.

El viernes 16 de octubre, el índice recuperó parte del terreno: cerró en 19.326,30 puntos, después de iniciar en 19.261,40 y registrar un máximo de 19.380,20. Sin embargo, el lunes 19 de octubre volvió a inclinarse a la baja, hasta los 19.039,30 puntos.

13/10 : cierre 19.210,70 puntos, variación intradía marcada por un máximo en 19.414,40.

: cierre 19.210,70 puntos, variación intradía marcada por un máximo en 19.414,40. 14/10 : cierre 19.230,70 puntos, con un rango que llegó hasta 19.351,90 y tocó 19.123,10.

: cierre 19.230,70 puntos, con un rango que llegó hasta 19.351,90 y tocó 19.123,10. 15/10 : cierre 19.177,70 puntos, entre 19.374,40 y 19.119,00.

: cierre 19.177,70 puntos, entre 19.374,40 y 19.119,00. 16/10 : cierre 19.326,30 puntos, con máximo en 19.380,20.

: cierre 19.326,30 puntos, con máximo en 19.380,20. 19/10: cierre 19.039,30 puntos, mínimo en 18.925,30.

En conjunto, la trayectoria reciente mantiene el tono de cautela, con movimientos que no logran sostener las subidas y una última sesión que acentúa la tendencia bajista.

Euríbor y mercados

En el seguimiento de los mercados financieros, el Euríbor suele ocupar un lugar destacado por su papel como referencia para contratos hipotecarios, aunque su influencia depende del calendario de revisión y del tipo aplicable en cada caso. En jornadas como la de hoy, la atención se centra en el comportamiento del mercado bursátil y en el contexto de tipos de interés, que puede afectar a la valoración de activos y al flujo de inversores.

Sin entrar en valores concretos para esta sesión, el comportamiento del índice y la evolución del entorno de tipos conforman el marco de referencia que los analistas observan cuando se combinan renta variable y expectativas sobre financiación.

Según Yahoo Finance, el IBEX 35 cierra el lunes 19 de octubre de 2026 en 19.039,30 puntos, con una variación diaria de -1,49%.

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