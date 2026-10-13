El IBEX 35 cerró el martes 13 de octubre de 2026 en 19.210,70 puntos, con una variación de -75,10 puntos (-0,39%). Abrió en 19.375,60, tocó un máximo intradía de 19.414,40 y un mínimo de 19.175,70.

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Respecto al cierre del día anterior, retrocedió desde 19.285,80 puntos. El movimiento describe una jornada de corrección que afecta al clima financiero local y a quienes en Ceuta siguen la evolución del mercado para decisiones de ahorro y productos bancarios.

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Cómo cerró el IBEX 35

La sesión cerró con presión vendedora y por debajo de la referencia previa. Según los datos de Yahoo Finance, el índice no logró mantenerse cerca de los niveles de apertura y terminó en la parte baja del rango intradía.

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Apertura: 19.375,60 puntos

19.375,60 puntos Máximo intradía: 19.414,40 puntos

19.414,40 puntos Mínimo intradía: 19.175,70 puntos

19.175,70 puntos Cierre: 19.210,70 puntos

19.210,70 puntos Variación: -75,10 puntos (-0,39%)

La comparación intradía muestra un desplazamiento desde la zona alta hacia el tramo inferior, lo que sugiere un aumento de la cautela conforme avanzó la jornada. Ese patrón interesa a inversores minoristas y a quienes en Ceuta utilizan estos movimientos para orientar carteras o planificar ahorros.

Fuente: datos de Yahoo Finance para el martes 13 de octubre de 2026.

Evolución de la semana

En las últimas cinco sesiones, el IBEX 35 ha alternado subidas y ajustes. Tras jornadas con oscilaciones, el cierre del martes queda cercano a los niveles de la segunda mitad de la semana, pero con descenso respecto al punto de referencia inmediato.

2026-10-07: cierre 19.118,00 (apertura 19.302,50; máx 19.375,00; mín 19.041,00)

cierre 19.118,00 (apertura 19.302,50; máx 19.375,00; mín 19.041,00) 2026-10-08: cierre 18.928,90 (apertura 18.919,80; máx 19.105,10; mín 18.821,90)

cierre 18.928,90 (apertura 18.919,80; máx 19.105,10; mín 18.821,90) 2026-10-09: cierre 19.033,10 (apertura 19.146,90; máx 19.181,60; mín 19.033,10)

cierre 19.033,10 (apertura 19.146,90; máx 19.181,60; mín 19.033,10) 2026-10-12: cierre 19.285,80 (apertura 19.227,40; máx 19.300,60; mín 19.155,00)

cierre 19.285,80 (apertura 19.227,40; máx 19.300,60; mín 19.155,00) 2026-10-13: cierre 19.210,70 (apertura 19.375,60; máx 19.414,40; mín 19.175,70)

Para la economía doméstica de Ceuta, estas oscilaciones inciden en expectativas sobre rentabilidades, condiciones de productos bancarios y decisiones de ahorro de hogares y empresas locales.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo un indicador clave en España para el coste de las hipotecas y de productos referenciados; en este texto no se aporta un valor concreto para el índice.

Los movimientos del IBEX 35 sirven como termómetro del apetito por el riesgo. Un descenso del selectivo, como el observado el martes, tiende a añadir prudencia en las decisiones financieras, aunque no determina por sí solo una tendencia prolongada.

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