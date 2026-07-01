El IBEX 35 cerró la sesión del miércoles 1 de julio de 2026 en 19.406,60 puntos, con una variación de -65,30 puntos (-0,34%). La jornada, marcada por la presión vendedora, se saldó con tendencia a la baja: desde la apertura el índice no logró consolidar una recuperación sostenida y terminó cediendo terreno frente al cierre previo.

De acuerdo con los datos publicados por Yahoo Finance, la sesión arrancó en 19.450,10 puntos y alcanzó un máximo intradía en 19.450,20. El mínimo se situó en 19.276,00, evidenciando que el mercado atravesó una fase de mayor volatilidad durante la negociación. La referencia del día anterior fue 19.471,90, por lo que el ajuste final confirmó una nueva pausa en el intento de recuperar posiciones.

Cómo cerró el IBEX 35

La foto final del parqué español deja una lectura clara: el índice cedió 0,34% respecto al cierre anterior y encadena una dinámica que, por el momento, sigue inclinándose hacia el lado bajista. El gap inicial fue positivo —con una apertura ligeramente por encima del último cierre—, pero esa ventaja no se tradujo en fortaleza compradora. En el tramo medio y final de la sesión, la cotización se fue desinflando hasta tocar el mínimo intradía en 19.276,00.

Entre el máximo y el mínimo del día se dibujó un rango de movimientos suficientemente amplio como para reflejar un mercado que alternó intentos de rebote con dudas sobre la dirección a corto plazo. Aunque el IBEX 35 no protagonizó un desplome, sí se observó una pérdida de tracción que acabó pesando en el cierre.

En términos de negociación, el dato relevante no es solo el porcentaje del día, sino el contexto: frente al cierre anterior (19.471,90), el índice cerró por debajo, señal de que la sesión culminó sin la energía necesaria para revertir la tendencia. Tal y como recoge Yahoo Finance, el comportamiento intradía —apertura, máximo casi plano y mínimo más profundo— sugiere que los inversores se mantuvieron en modo cautela.

Evolución de la semana

Si se mira el tramo reciente, el IBEX 35 muestra una semana con altibajos, más que una caída lineal. Tras el cierre del miércoles 1 de julio, el índice se situó en 19.406,60, y la secuencia de cierres revela oscilaciones entre niveles cercanos a la barrera de los 19.500 puntos.

2026-06-25 : cierre 19.513,60 (sesión con máximos en 19.549,30 y mínimos en 19.348,40 )

: cierre (sesión con máximos en y mínimos en ) 2026-06-26 : cierre 19.425,30 (apertura en 19.485,30 ; mínimos en 19.330,60 )

: cierre (apertura en ; mínimos en ) 2026-06-29 : cierre 19.387,40 (rango amplio, con mínimo en 19.317,80 )

: cierre (rango amplio, con mínimo en ) 2026-06-30 : cierre 19.471,90 (mejor jornada relativa, con máximos en 19.527,40 )

: cierre (mejor jornada relativa, con máximos en ) 2026-07-01: cierre 19.406,60 (apertura en 19.450,10; mínimo en 19.276,00)

En conjunto, la semana dibuja un patrón de corrección gradual tras una zona de máximos y un intento de rebote que no terminó de consolidarse. El cierre de hoy, por debajo del del martes (19.471,90), se suma a la lectura de cautela: los inversores parecen exigir señales más claras para volver a apostar fuerte por el alza.

Euríbor y mercados

Más allá de la fotografía bursátil, el foco financiero del momento sigue girando en torno al coste de la financiación y, por extensión, al comportamiento del Euríbor. En un contexto de tipos que se han mantenido en niveles elevados durante buena parte del ciclo reciente, la referencia del Euríbor continúa siendo un termómetro para la economía real: hipotecas, consumo y decisiones de inversión quedan influidas por la expectativa sobre la trayectoria de los tipos.

Sin que ello implique una cifra concreta para el día de hoy, el mercado suele leer el Euríbor con un doble enfoque: por un lado, como indicador de la presión sobre los hogares y la demanda; por otro, como elemento que condiciona el apetito por activos sensibles a la tasa de descuento. Cuando la narrativa sobre tipos se endurece o se retrasa una eventual relajación, suele aumentar la prudencia en renta variable y favorece una mayor sensibilidad del IBEX a las noticias macro.

En esta línea, la sesión del miércoles 1 de julio de 2026 —con cierre en 19.406,60 y -0,34%— encaja con un mercado que, al menos por ahora, mantiene el freno ante la incertidumbre sobre el entorno financiero. La referencia de Yahoo Finance apunta a una jornada con presión vendedora y un cierre que confirma la tendencia a la baja.

Cierre (Yahoo Finance): IBEX 35 en 19.406,60 puntos, -65,30 puntos (-0,34%) y movimiento bajista tras una sesión con máximo en 19.450,20 y mínimo en 19.276,00.