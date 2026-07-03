El IBEX 35 cerró la sesión del viernes, 3 de julio de 2026 en 19.852,40 puntos, lo que supone una subida de 180,60 puntos (0,92%). La jornada se inclinó claramente hacia el lado comprador: con una apertura en 19.714,50 puntos, el selectivo llegó a marcar un máximo intradía de 19.879,10 y se sostuvo por encima del mínimo de 19.708,70. En el cómputo de la semana, la tendencia se consolida: al alza, con avances que elevan la sensación de continuidad en el impulso del mercado.

El dato del cierre, reflejado por la fuente financiera Yahoo Finance, apunta a una sesión en la que los inversores mantuvieron el control del tramo final, tras un inicio ligeramente más moderado que se fue corrigiendo a medida que avanzaba la negociación.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión del viernes tuvo un perfil de recuperación. El índice arrancó con cautela, en 19.714,50, pero pronto pasó a una fase de consolidación en cotas superiores, en línea con el incremento de la renta variable nacional. El máximo intradía quedó en 19.879,10, mientras que el mínimo se situó en 19.708,70, una horquilla relativamente contenida para un cierre que, aun así, deja una variación positiva de 0,92%.

Respecto a la sesión anterior, el IBEX 35 había cerrado en 19.671,80 puntos. Este viernes, por tanto, no solo se recupera terreno: se amplía el movimiento alcista y se mejora el nivel de referencia inmediato. En términos editoriales, el mensaje es claro: el mercado no se limita a “rebotar” sino que extiende la tendencia al alza hacia nuevas zonas psicológicas en el entorno de los 19.800 puntos.

Una subida con dirección

La lectura principal es la dirección. La diferencia entre el cierre y la apertura —sumando 137,90 puntos (19.852,40 menos 19.714,50)— muestra que el balance del día favoreció a quienes compraron en los compases iniciales o, al menos, se incorporaron a tiempo antes de que el precio escalara. Además, el mínimo intradía quedó por debajo del cierre, señal de que hubo presión vendedora puntual, pero no suficiente para revertir el tono de la sesión.

Evolución de la semana

La foto semanal refuerza el patrón de mejora. Tras un arranque con cierres relativamente próximos, el índice fue escalando posiciones en los últimos días. La secuencia de las cinco sesiones más recientes dibuja una senda con altibajos, pero culmina con un cierre más alto el 3 de julio.

2026-06-29: cierre 19.387,40 (variación en torno a un rango más defensivo)

cierre 19.387,40 (variación en torno a un rango más defensivo) 2026-06-30: cierre 19.471,90, con máximos por encima de 19.500

cierre 19.471,90, con máximos por encima de 19.500 2026-07-01: cierre 19.406,60, día de ajuste y vuelta a cotas más cercanas

cierre 19.406,60, día de ajuste y vuelta a cotas más cercanas 2026-07-02: cierre 19.671,80, reactivación clara del impulso alcista

cierre 19.671,80, reactivación clara del impulso alcista 2026-07-03: cierre 19.852,40, extensión de la tendencia positiva

El punto de inflexión, sin necesidad de dramatismos, parece situarse el martes 2 de julio, cuando el cierre salta hasta 19.671,80 desde el 19.406,60 del día anterior. Desde ahí, el viernes consolida con una subida adicional. En conjunto, la semana transmite que el mercado ha sabido sostener el apetito por riesgo, al menos en el tramo final del periodo.

Euríbor y mercados

En el capítulo de tipos y expectativas, el Euríbor continúa siendo una referencia relevante para el mercado español, especialmente por su impacto en el coste de la financiación de los hogares y las hipotecas ligadas a revisiones periódicas. En términos generales, el foco del inversor suele girar en torno a si los tipos de interés oficiales mantendrán una trayectoria más alta durante más tiempo o si se abre la puerta a recortes graduales. Sin embargo, el comportamiento del Euríbor no opera en el vacío: responde a la evolución de los rendimientos en el mercado de deuda y a las señales de política monetaria.

Con este telón de fondo, la bolsa tiende a reaccionar a la lectura sobre tipos: cuando el mercado percibe estabilidad o moderación en el coste del dinero, suele ganar tracción el atractivo relativo de la renta variable. Esta semana, con el IBEX 35 al alza y cierres progresivamente más altos, el tono general encaja con un entorno de mayor tolerancia al riesgo, aunque la prudencia sigue siendo condición habitual mientras no se despejen del todo las expectativas sobre el camino de los tipos.

Cita: datos de cotización facilitados por Yahoo Finance para el IBEX 35 del viernes 3 de julio de 2026.

Cierre del viernes 3 de julio de 2026: 19.852,40 puntos, con una variación de +0,92% y tendencia al alza.