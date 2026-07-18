Un frigorífico que huele mal no solo resulta desagradable: también puede indicar que algún alimento ha quedado en mal estado, que hay derrames olvidados o que la limpieza no ha llegado a zonas “invisibles”. La buena noticia es que, con un método ordenado, es posible neutralizar los olores y dejar el interior como nuevo.

Por qué aparece el mal olor en el frigorífico

Los malos olores suelen venir de una de estas situaciones:

Restos de comida en recipientes, bandejas o en las juntas.

en recipientes, bandejas o en las juntas. Derrames de líquidos (salsas, lácteos, jugos) que se han secado.

de líquidos (salsas, lácteos, jugos) que se han secado. Alimentos en descomposición o con envases dañados.

o con envases dañados. Humedad acumulada en zonas con escurrimientos o goteos.

en zonas con escurrimientos o goteos. Olores “absorbidos” por alimentos muy aromáticos sin un buen almacenaje.

Antes de aplicar cualquier truco, conviene localizar el origen. Si no se elimina la causa, el olor vuelve con el tiempo.

Antes de limpiar: orden y seguridad

Para trabajar con eficacia:

Retira los alimentos y colócalos en un lugar fresco mientras haces la limpieza.

Comprueba fechas y estado de los productos: si hay alguno con signos de deterioro o envases abiertos, deséchalo.

Desenchufa el frigorífico si el manual del fabricante lo recomienda para la limpieza (en muchos casos basta con limpiar con el equipo funcionando, pero depende del modelo).

Cuanto más “despejado” esté el interior, más fácil es llegar a rincones y juntas.

Limpieza profunda para eliminar la causa

1) Lava primero lo desmontable

Las baldas, cajones y bandejas suelen poder retirarse. Límpialos con agua tibia y un detergente suave, y aclara bien para que no quede residuo. Se tarda más en secar, pero es importante para evitar que el olor reaparezca por humedad.

2) Limpia el interior con una mezcla segura

Para el habitáculo del frigorífico, utiliza un paño suave humedecido. Puedes preparar una solución de agua tibia con un limpiador neutro (o, si el fabricante lo permite, un producto específico para frigoríficos). Evita mezclar productos de limpieza entre sí.

Pasa el paño por paredes, esquinas y la parte inferior donde se acumulan goteos. No olvides las juntas de las puertas: si quedan restos, el olor se mantiene.

3) Seca completamente

El olor muchas veces está asociado a la humedad. Tras limpiar, seca con un paño limpio y, si puedes, deja un rato las puertas entreabiertas para que se airee.

Neutralizar olores con métodos sencillos

Una limpieza correcta elimina la mayor parte del problema. Si aun así persiste un olor residual, puedes neutralizarlo:

Bicarbonato de sodio : coloca un recipiente con bicarbonato (o una bandeja con una capa fina) dentro del frigorífico. El bicarbonato ayuda a absorber olores durante varias horas. Sustituye el contenido si el olor continúa.

: coloca un recipiente con bicarbonato (o una bandeja con una capa fina) dentro del frigorífico. El bicarbonato ayuda a absorber olores durante varias horas. Sustituye el contenido si el olor continúa. Carbón activado (si dispones de él): puede ser útil como absorbente de olores. Úsalo siguiendo las indicaciones del producto.

Evita usar directamente sustancias abrasivas o fragancias muy intensas como “solución” si el interior no está limpio: pueden enmascarar el olor, pero no eliminar el origen.

Revisa los puntos problemáticos

Para que el problema no vuelva, revisa estas áreas:

Zona inferior y desagüe : si hay restos u obstrucciones, la limpieza debe llegar ahí.

: si hay restos u obstrucciones, la limpieza debe llegar ahí. Cajones y esquinas : los derrames se quedan en los bordes.

: los derrames se quedan en los bordes. Envases : si un alimento desprende olor (pescado, quesos curados, comidas especiadas), guárdalo siempre en recipientes herméticos.

: si un alimento desprende olor (pescado, quesos curados, comidas especiadas), guárdalo siempre en recipientes herméticos. Ventilación interna (según modelo): no bloquees la circulación de aire.

Prevención: hábitos que ayudan mucho

Unas rutinas simples mantienen el frigorífico con buen olor:

Caducidades y revisiones : retirar alimentos en mal estado antes de que “contaminen” el resto.

: retirar alimentos en mal estado antes de que “contaminen” el resto. Buenas prácticas de almacenaje : tapas y recipientes cerrados para evitar que los olores se mezclen.

: tapas y recipientes cerrados para evitar que los olores se mezclen. Limpieza de derrames al momento : cuanto antes se limpien, menos probable es que queden olores persistentes.

: cuanto antes se limpien, menos probable es que queden olores persistentes. No sobrecargar: facilita la circulación de aire y reduce la acumulación de humedad.

Cuándo conviene pedir ayuda

Si el olor es muy intenso y reaparece rápido pese a una limpieza completa, puede haber un problema en alguna zona difícil de acceder o una avería relacionada con la refrigeración. En ese caso, consulta el servicio técnico o el manual de tu modelo.

Con paciencia y un buen orden—limpiar a fondo, secar bien y neutralizar el olor residual—el frigorífico recupera el olor limpio y neutro, y tú ganas comodidad en cada uso.