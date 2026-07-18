La lavadora es una aliada constante, pero con el tiempo acumula restos de detergente, pelusas, suciedad y cal que dificultan el drenaje y pueden acabar afectando al olor y al rendimiento. La buena noticia es que una limpieza periódica (y bien hecha) ayuda a que trabaje mejor, consuma de forma más eficiente y, sobre todo, dure más.

Por qué conviene limpiar la lavadora por dentro

Cuando no se limpia el interior, suelen aparecer problemas como:

Malos olores por la acumulación de residuos en el tambor y en la zona de la goma.

por la acumulación de residuos en el tambor y en la zona de la goma. Carga y drenaje más lentos , ya que el agua no circula igual por la manguera o el filtro.

, ya que el agua no circula igual por la manguera o el filtro. Más desgaste en componentes al forzar ciclos y al acumular sedimentos.

Además, si el detergente se dosifica en exceso, la probabilidad de que se formen depósitos aumenta, incluso en lavados normales.

Antes de empezar: seguridad y preparación

Antes de limpiar, desconecta la lavadora de la corriente para evitar riesgos. Ten a mano un paño de microfibra, una esponja no abrasiva, un cepillo suave (por ejemplo, de cerdas medias) y una toalla vieja o bayeta para recoger posibles salpicaduras.

Consulta el manual de tu modelo para localizar con precisión el cajetín y el acceso al filtro. Si no estás seguro, es mejor ajustar el procedimiento a lo que indica la marca.

1) Limpia el tambor con un ciclo de mantenimiento

Una forma sencilla de empezar es ejecutar un ciclo de lavado en vacío con un programa de limpieza o mantenimiento (si tu lavadora lo tiene). Si no existe esa opción, se puede hacer un lavado sin ropa y con el producto recomendado por el fabricante del equipo o el detergente desincrustante pensado para lavadoras.

Durante este ciclo, se arrastran residuos adheridos y se reduce la acumulación que favorece los olores. La clave es no mezclar productos sin saber cómo reaccionan entre sí.

2) No olvides la junta de goma (lavadoras de carga frontal)

La junta es una de las zonas donde más se acumulan pelusas y restos. Revisa el pliegue alrededor de la puerta: allí es donde suele aparecer suciedad visible y, con el tiempo, olor.

Limpia la junta con un paño húmedo.

Si hay restos en el borde, retíralos con cuidado usando un cepillo suave.

Seca bien la zona para que no se forme humedad persistente.

Un hábito que ayuda mucho: dejar la puerta entreabierta tras el lavado para que el interior se ventile.

3) Limpia el cajetín del detergente y suavizante

El cajetín recoge residuos que pueden bloquear salidas y arrastrar olores. Retíralo (si tu modelo lo permite) y enjuágalo con agua. Si hay zonas con costra, usa un cepillo suave o una esponja para retirar el depósito sin rayar.

Luego limpia también el alojamiento del cajetín dentro de la lavadora, donde a veces se acumula sedimento. Asegúrate de que todo quede bien seco antes de volver a colocar la pieza.

4) Revisa y limpia el filtro de la lavadora

El filtro es responsable de retener pelusas y pequeños objetos. Si se obstruye, la lavadora puede drenar peor y aumentar el esfuerzo del sistema.

Localiza la tapa de acceso al filtro (suele estar en la parte frontal inferior) y coloca una toalla o un recipiente bajo para recoger agua. Abre con cuidado, retira los restos y enjuaga el filtro si el manual lo permite. Después, vuelve a colocar la pieza correctamente y cierra la tapa.

Si notas que el drenaje tarda o hay agua residual al final del ciclo, suele ser una señal para revisarlo.

5) Mantén mangueras y entorno sin obsesionarte

Sin desmontar nada, puedes ayudar a la máquina con pequeñas comprobaciones:

Verifica que las mangueras no estén dobladas o demasiado tensas.

Si hay salpicaduras o humedad alrededor, revisa conexiones y limpia el área para evitar acumulaciones.

Evita empujar demasiado la carga: una ropa muy apretada reduce la circulación del agua.

Consejos para que la limpieza sea más efectiva y la lavadora dure más

No excedas la dosis : más detergente no siempre mejora el resultado y sí puede aumentar depósitos.

: más detergente no siempre mejora el resultado y sí puede aumentar depósitos. Usa programas adecuados para el tipo de tejido: los ciclos demasiado cortos o fríos pueden dejar más residuos en algunos casos.

para el tipo de tejido: los ciclos demasiado cortos o fríos pueden dejar más residuos en algunos casos. Seca y ventila : la humedad acumulada favorece olores.

: la humedad acumulada favorece olores. Retira pelusas de bolsillos y revisa prendas con mucha fibra antes de lavarlas.

Señales de que toca una limpieza completa

Si empiezas a notar olor persistente, ropa que no queda tan fresca, tiempos de lavado más largos o drenaje irregular, no lo dejes pasar. Con una limpieza del tambor, la junta (si aplica), el cajetín y el filtro, normalmente se recupera el rendimiento y se reduce el esfuerzo del sistema.

Con estos pasos, tu lavadora trabajará con mayor eficiencia, mantendrá mejores resultados de lavado y tendrá más probabilidades de acompañarte durante muchos años.